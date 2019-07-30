眼中釘下月離職 川普擇定新美情報首長

2019-07-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普廿八日透過「推特」宣布，國家情報首長寇茲（Dan Coats）將於下月十五日離職，遺缺將由共和黨德州聯邦眾議員雷克里夫（John Ratcliffe）接任。寇茲曾在俄羅斯、伊朗和北韓問題上與川普屢有分歧，雷克里夫則是堅定的川普捍衛者，外界對這項人事更迭早已臆測多時，並不意外。法新社指出，倘若國會順利通過提名案，雷克里夫將是與川普觀念更一致的情報首長。

川普廿八日推文寫道：「我很高興地宣布，備受推崇的德州國會議員約翰．雷克里夫將被我提名為國家情報首長。曾任檢察官的約翰（雷克里夫）將為他所愛的國家推動及成就重要工作。現任國家情報首長寇茲將於八月十五日卸下職務。我感謝寇茲對我國的卓越服務。代理國家情報首長很快會獲得任命」。

七十六歲的寇茲廿八日晚間透過辭職信表示，擔任國家情報首長是「難得的榮幸」，但他「該是邁向人生下一階段的時候了」。經常與川普意見相左的寇茲，二○一七年三月被任命為國家情報首長；寇茲支持美國情報圈認為俄羅斯干預二○一六年美國大選的結論，也不贊成川普去年七月在芬蘭與俄羅斯總統普廷舉行僅有兩人及口譯員在場的閉門會談。

華盛頓郵報報導，寇茲即將去職的風聲數週前便已在華府流傳。政府官員透露，寇茲下台早在意料之中，但他始終不主動請辭，選擇繼續留任，以免被外界認為是被迫求去。川普的部分幕僚此前已鼓動川普撤換寇茲，只有副總統彭斯支持他。

新首長若上任 支持川普對伊朗強硬政策

五十三歲的雷克里夫廿九日推文表達對川普的「感恩與感激」，聲稱將戮力履行國家情報首長職務。雷克里夫堅信川普在「通俄門」一案是清白的，並曾為此砲轟前特別檢察官穆勒和前聯邦調查局長柯米；雷克里夫也支持川普對伊朗採取強硬政策。民主黨總統參選人華倫批評，國家情報首長應超越黨派，勇於對當權者說真話、反抗川普濫用職權，但雷克里夫不符合這些條件。

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