六四天網創辦人黃琦 重判12年

2019-07-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國頭號「網路異議人士」、創辦維權網站「六四天網」的黃琦，廿九日因「故意洩漏國家秘密」及「為境外非法提供國家秘密」罪名成立，遭重判十二年徒刑、剝奪政治權利四年及沒收個人財產兩萬人民幣（約九萬台幣）。本案為中國國家主席習近平掌權七年來，針對異議人士最重的判決，但其八十五歲母親蒲文清等親屬，皆未獲通知。

現年五十六歲的黃琦，自二○一六年十一月起被關押，年初開始由四川省綿陽市中級人民法院閉門審訊，在多位代理律師先後遭吊銷執照，目前無律師代理的情況下，於廿九日上午正式判決。對此，黃琦的母親蒲文清向法新社表示，她被監禁在家裡，根本一無所知。蒲因擔心患有高血壓、慢性腎臟病的兒子會死在獄中，曾在去年十一月由維權人士陪同赴北京請願，但一抵達就遭當局暴力攔截。

黃琦在一九九九年創辦「六四天網」，集中關切中國時政和人權問題。「六四天網」名稱來自一九八九年六月四日中共政權對天安門民主運動的血腥鎮壓，在一六年十一月獲無國界記者組織頒發「媒體自由獎」後不久，黃琦便被拘捕；他當時告訴警方，倘若要他認罪，當局「只能得到一具屍體」；即使關押期間傳出遭毆打虐待，申請保外就醫也遭拒，黃琦仍拒絕認罪。本案年初開庭後，當局一直未對外發布審訊消息，美國等西方國家外交官欲前往旁聽，也受到攔阻。

此外，黃琦曾在二○○○年被控「煽動顛覆國家政權」，遭判囚五年；二○○八年汶川大地震期間，又因在六四天網上披露學校的豆腐渣工程，被控「非法持有國家機密文件」，並被判入獄三年。「國際特赦組織」中國問題研究員潘嘉偉（Patrick Poon）指出，中國當局此次加重判處黃琦，意在引起「寒蟬效應」，嚇阻其他異議人士。

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