蘋果承包商爆監聽Siri

2019-07-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕蘋果智慧語音助理「Siri」是許多用戶常用的功能，但英國《衛報》引述爆料者披露，用戶的敏感談話語音資料，包括毒品交易、個人病史及魚水之歡等，都被傳送給全球各地的承包商，協助分析Siri的反饋評估，但蘋果並未明確告知用戶。

蘋果承包商接收這些資料，旨在進行Siri品管，為用戶與系統的互動「評分」，包括系統是主動還是意外啟動、系統回應是否適當、對用戶是否有益等。此事值得關注，是因Siri往往意外被啟動，以致用戶的談話在不知情下外洩。英國國防大臣威廉森去年在會議中提及「敘利亞」（Syria）時，就曾意外喚醒Siri做出回應。

一名承包商員工匿名爆料，拉鍊聲也可能會啟動Siri。承包商經常聽到用戶的私人對話，包括商業協議、毒品交易、醫生與患者討論病情、夫妻間的床笫之私等。這些錄音包括地點、聯繫方式及手機應用程式（App）等資料。儘管蘋果公司全系列產品幾乎都內建Siri，但該名員工透露，蘋果手錶（Apple Watch）及智慧喇叭「HomePod」是最常意外錄到敏感談話的來源，前者可收集約三十秒的錄音，已足夠讓聽者了解發生什麼事。

承包商鼓勵員工回報Siri意外啟動，但僅限「技術問題」，對敏感的錄音內容沒有特定處理程序。對此，蘋果公司澄清，僅有不到一％的隨機內容作為分析之用，長度通常只有數秒。人工分析是為了改善服務品質，是在安全設施內進行，相關人員有義務遵守蘋果的嚴格保密要求。

除了蘋果公司，亞馬遜（Amazon）的智慧語音助理「Alexa」，以及Google的Google Assistant也採取人工分析。不過，這兩家公司都允許用戶排除其錄音用途，但蘋果沒有類似選項。

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