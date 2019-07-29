光復元朗發起人鍾健平遭拘

2019-07-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕無懼於警方首次對「反送中」相關遊行活動拒發「不反對通知書」，近二十九萬香港民眾廿七日響應針對「七二一元朗無差別攻擊」發起的「光復元朗」遊行。當晚，數千名鎮暴警察強勢清場，發射催淚彈、橡膠子彈、海綿彈，導致民眾血濺港鐵西鐵線元朗站。警方廿八日證實，「七二七元朗警民衝突」至少造成二十四人受傷，並有至少十三人被捕，被捕者包括「光復元朗」遊行申請人鍾健平。

香港警察公共關係科高級警司余鎧均廿八日證實，警方就元朗衝突已拘捕十三人，他們涉及藏有攻擊性武器、組織未經批准集結、非法集結、襲警等罪；「光復元朗」遊行發起人鍾健平涉犯「組織未經批准集結」罪，也被拘捕。余鎧均指出，鍾事前已清楚知道警方反對在元朗舉辦遊行，卻仍明知故犯地發起集會。

「光復元朗」遊行共同發起人巫堃泰證實，鍾健平廿八日中午出席《香港電台》主辦的論壇活動後被警方帶走。向來支持香港民運的歌手何韻詩透過臉書質疑：「憑什麼？」

英國《衛報》報導，社群網路正迅速散播一張比對「七二一元朗無差別攻擊」、「七二七元朗警民衝突」的合成照片，其中寫道「七月廿一日，暴徒衝入元朗站打人」、「七月廿七日，警察衝入元朗站打人」，顯示兩起事件都是民眾在元朗站被打到濺血。三十四歲的新界元朗區居民鄭希蒙（Simon Cheng，譯音）表示：「白衣暴徒和警察的行為沒有任何差別，但警察打民眾更糟糕，因為他們獲得政府授權，且武力足以致人於死。」

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