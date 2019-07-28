澳洲挺反送中 嗆中尊重言論自由

2019-07-28

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對中國派駐澳洲的外交官員日前指控在澳洲昆士蘭大學校園舉行反送中抗議的香港學生是「反中分離主義者」，澳洲外交部長潘恩廿七日公開打臉，呼籲派駐澳洲的外交官員應尊重言論自由與和平抗議的權利。

中總領事批港生別有用心

澳洲人報週末版廿七日引述昆大所在的布里斯本的中國總領事徐杰發言。徐杰宣稱，他堅決反對任何分裂國家的言行，一方面盛讚廿四日在昆大校園主動對反送中香港學生找碴與暴力相向的挺中學生，稱這些學生的所作所為是「自動自發的愛國行為」，一方面又指控這些香港學生是「別有用心」的「反中分離主義抗議人士」。

潘恩說，澳洲政府希望所有他國外交官員能尊重言論自由與合法抗議此等受到保護的權利，即便這些言論與抗議是針對「引發爭議」與「具有敏感性」的議題；澳洲政府將尤為關切是否有任何外國外交使節團做出可能損及這些權利，包括鼓勵破壞性或潛在暴力之舉的行為。

北韓送暖 挺北京狠批香港

但在國際一面倒譴責中國威嚇香港自由之際，北韓卻為北京送暖，官媒《勞動新聞》廿六日罕見評論香港事務，抨擊美國等西方國家和香港分裂勢力狼狽為奸，藉口反對修訂「逃犯條例」發動示威遊行，嚴重破壞社會政治穩定，企圖阻撓中國發展並進而分裂、瓦解中國；北韓支持中國共產黨和政府為解決香港事態所做的措施，任何國家、組織和個人都無權干涉香港事務。

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