隔16年 美聯邦政府年底處決5死囚

2019-07-27

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管國際社會廢死聲浪不斷，但在美國民意與川普總統的支持下，美國司法部長巴爾廿五日表示，聯邦政府將恢復執行停擺十六年的死刑，預計自今年十二月起，將對首批五名死囚執行死刑。由於美國明年將舉行大選，預料死刑議題將成為熱門話題。

注射毒劑改採單一藥物

巴爾表示，無論是民主或共和黨執政，司法部都對最窮凶極惡的罪犯求處死刑；司法部維護法制，應該為了受害者及其家屬執行由美國司法制度所訂定的死刑。此外，聯邦政府以注射毒劑方式執行死刑，但過去所使用的混合三種藥物毒劑效果不彰，還因死囚被折磨多時才斷氣而挨批，巴爾說，他已下令未來注射毒劑時，將採用單一藥物，即取得容易的戊巴比妥。

據了解，聯邦政府將在今年十二月與明年一月於印第安那州特雷霍特的聯邦監獄，對五名死囚執行死刑，這五人都犯下多人謀殺罪，受害者包括幼童或老人。聯邦政府上次執行死刑是在二○○三年，至今已十六年。根據美國廣播公司新聞（ABC News）的報導，聯邦死囚目前有六十二人，其中包括二○一五年在南卡羅來納州對黑人教會掃射造成九人死亡的魯夫，以及在二○一三年犯下波士頓馬拉松爆炸案的佐哈．查納耶夫。

痛斥死刑殘忍、不人道的國際特赦組織美國執行長馬格莉特．黃（Margaret Huang，譯音）發表聲明譴責川普政府恢復死刑，並稱此舉再度證明川普政府藐視人權。正參與民主黨總統初選的聯邦參議員華倫與賀錦麗也都譴責巴爾。川普向來擁護死刑，高達六成美國民眾也贊成死刑。但大多數美國民主黨人都反對死刑，支持死刑的前副總統拜登本週才改口主張廢死。隨著二○二○年大選將至，死刑恐繼移民與墮胎之後，成為另一個熱門的內政議題。

全美三十個州、聯邦政府與軍方有死刑法律，其中聯邦政府死刑適用於全美五十州與美國屬地，意即美國聯邦政府可以對聯邦法律所規範的特定犯行（如叛國等）之定罪罪犯，最重求處死刑。全美、包括聯邦政府的死刑，曾在一九七二年遭最高法院裁定違憲，之後多州陸續恢復，聯邦政府則到一九八八年才恢復，但執行率甚低；根據美國死刑資訊中心的數據，一九八八年到二○一八年有七十八名聯邦被告遭判處死刑，但僅三人伏法，還有十二人被從死囚榜除名。

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