ＢＭＩ正常 婦女腰太粗 也可能早死

2019-07-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕身體質量指數（BMI）是目前國際上最常用來評判基本健康狀況的指數之一，但美國醫學會期刊（JAMA）刊登的最新研究指出，對於中年婦女而言，腰圍粗細是更佳的基本健康指標，BMI值屬正常範圍的婦女，若有過多的腹部脂肪，仍面臨較高早逝風險。

美國研究 腰圍粗細是健康指標

美國愛荷華大學（UI）研究團隊分析近十五萬七千名停經後婦女的資料，年齡介於五十至七十九歲間，追蹤期間多達二十年。BMI值正常範圍是十八．五至二十四，研究發現，相較於BMI值正常且腰圍小於三十五英寸的女性而言，BMI值小於二十五的婦女，若腰圍大於三十五英寸（約八十八．九公分），其早逝風險高出三十一％。研究也顯示，BMI值正常、腰圍超標的女性面臨的早逝風險，與BMI三十以上、中度肥胖的女性相似（早逝風險三十％）。

過多腹部脂肪 面臨較高早逝風險

這項研究顯示，BMI值正常、腰圍超標女性的兩大死因，分別是心血管疾病及與肥胖有關的癌症。先前研究指出，過多的內臟脂肪（主要囤積於腹腔）與胰島素阻抗、高胰島素血症、高脂血症及發炎有關，這些問題是心血管疾病及多種癌症的風險因子，包括乳癌及大腸癌等；腹部脂肪較高的婦女，有較高的心臟病或中風風險。許多女性在停經後，荷爾蒙變化會影響身體儲存脂肪的方式。

就算ＢＭＩ正常 也要檢視體型

研究共同作者、愛荷華大學流行病學系助理教授鮑偉（Wei Bao，譯音）表示，研究結果顯示，在醫生評估病人健康風險時，應鼓勵他們也檢視體型。他說，當今醫學指南對於BMI值正常的人們，無論是否為中度肥胖，在臨床實務上總視為正常，但這可能導致人們錯失健康評估與及時採取介入方案的時機。

然而研究人員也承認，這次發現有多項限制，他們只檢視停經後婦女，未包含仍有經期的婦女，亦未含括男性。此外，他們只能依賴腰圍資料，因為他們缺少脂肪組織的成像數據。

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