新英相拚1031脫歐 撤換逾半閣員

2019-07-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國首相強森的新內閣廿五日亮相，前首相梅伊的內閣閣員逾半數遭到撤換，規模之大，被英媒形容是「大屠殺」、「復仇」、「無情的整肅」。他廿五日也首度以英相身分在國會發表演說，強調他領導的政府將聚焦於「使英國成為世界上最偉大的地方」，今後會為無協議脫歐（硬脫歐）做好準備，此乃「首要之務」。

支持在野工黨的《鏡報》稱，新內閣係英國自一九八○年代以來，「最右翼」的內閣。民調機構「輿觀」（YouGov）廿四日公布民調，顯示強森支持率僅三十一％。

揚言拒付390億英鎊「分手費」

強森廿五日重申，其將不計一切代價，領導英國在十月卅一日前脫離歐盟的承諾。他揚言，一旦硬脫歐，將拒付欠歐盟的三九○億英鎊「分手費」。他還說，目前的脫歐協議草案「難以接受」，沒有一個「有自尊心」的國家能夠接受這種協議，等於是「簽字出賣英國經濟的獨立自主」。

強森也主持首次內閣會議，他撤換梅伊內閣的逾半數閣員，與強森競爭首相寶座的外交大臣韓特辭職，外相一職由脫歐強硬派的拉布接任，並兼任相當於副首相的第一國務大臣。出身於工人階級穆斯林家庭的賈維德，則從內政大臣的位子轉換到財政大臣。

前國際發展大臣巴特爾出任內政大臣，她支持死刑、反對同性婚姻，曾因和以色列政府密會而下台。由親脫歐人士組成的派系「歐洲研究小組」之領袖芮斯莫格，曾在執政的保守黨內帶頭「倒梅」，則出任下院領袖。英國「桑德赫斯特皇家軍事學院」畢業的華勒斯，繼任國防大臣。他一八年曾警告，硬脫歐恐影響與歐盟的情報分享，將使英國在面對好戰份子攻擊時更為脆弱。

歐盟發言人安德利娃廿五日表明，歐盟立場未變，現行的脫歐協議草案，乃「盡可能最佳的協議」。工黨黨魁柯賓說，英國將淪為川普領導下的美國「附庸國」，還說英國人民不信任強森會替他們做出正確選擇。

強森面臨內憂外患，已示意並不傾向在實現脫歐前，提前國會大選。強森雖自詡與川普的交情，但也有人擔憂這將使英國在伊朗問題及是否禁用華為設備上，受制於川普。

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