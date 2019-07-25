美愛滋新藥 一年只須植入一次

2019-07-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕國際愛滋病協會本週於墨西哥城召開年會，期間美國默克藥廠（MSD）公布一種愛滋病毒（HIV）預防新療法。初步試驗結果，只要把「火柴棒」大小的移植物放進人體上臂，就能在體內長期釋放防愛滋藥物，若進一步大型試驗成功，意味著未來愛滋高危險群可能不用天天服藥，只要一年植入一次藥劑即可。

默克藥廠研發的植入型新藥名為「islatravir」，首次人類試驗中共有十六名受試者，其中十二人被放入移植物，在其體內緩慢釋放愛滋病毒「暴露前預防性投藥（PrEP）」，之後再與四名給予植入安慰劑的對照組比較，植入為期十二週。

期間，研究人員監測受試者對植入物的忍受度，並且測量他們血液內的藥物濃度。結果顯示，在小型試驗中受試者能忍受植入物。研究預期，五十四毫克組的抗愛滋病毒藥效可達八至十個月，六十二毫克組的藥效可達一年。

默克藥廠研究實驗室副總漢那（George Hanna）表示，「islatravir」可以持續提供高劑量藥物，足以阻擋愛滋病毒三個月，效力比其他「抗逆轉錄病毒藥物」還要強大十倍。若有問題發生，植入物可以取出。若藥物耗盡，可以造訪醫生更換新的植入物。默克藥廠正嘗試以它做為口服藥，以治療愛滋病毒感染。

目前此一試驗仍在初期階段，植入物的成本仍不清楚，默克藥廠研究人員指稱，這次結果能支持進一步的臨床發展。

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