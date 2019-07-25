含「億」菌 吃蘋果可護腸道

2019-07-25

須整顆吃 只吃果肉效果打折

〔編譯周虹汶／綜合報導〕「每日一蘋果，醫生遠離我」，這句俗諺近日獲得科學證實：關鍵在於隨蘋果而生的上億細菌，以及它後續定殖腸道的狀況，但要整顆吃，只吃果肉就僅有十分之一效果；有機蘋果則因細菌群落較多元平衡，不僅的確更香甜，也對健康更有助益。

這篇廿四日刊在學術期刊《微生物前沿（Frontiers in Microbiology）》的研究發現，一顆重約二百四十克的普通蘋果就帶有超過上億細菌，其中部分細菌是對人類維持腸道環境健康至關重要的正常菌群，且主要聚集在蘋果籽，若僅吃果肉就只有十分之一數量。

身為作者之一的奧地利格拉茨科技大學教授貝爾格（Gabriele Berg）進一步解釋道，存在於我們食物中的細菌、真菌和病毒，有大多數還來不及暫時定殖在我們的腸道，就被烹煮殺死了，因此沒煮過的生食蔬果就成了腸道微生物十分重要的來源。

研究人員特別拿了一般店裡買來的蘋果與有機蘋果徹底比對，確定兩者含菌量相仿；但後者的微生物群系較為多元平衡，使有機蘋果更為健康且可口。這也證明先前聲稱吃得出有機產品差異者所言不虛，因為有機蘋果裡頭的甲基桿菌明顯豐富，而這種細菌正是增進草莓風味的重要功臣。此外，研究人員在多數普通蘋果中，皆發現有害人體的志賀氏菌，卻難看到有益人體的乳酸桿菌，而有機蘋果一律相反。

有機蘋果 細菌群落更多元平衡

貝爾格指出，相較於一般蘋果，有機蘋果的細菌群落顯得更為獨特，這種多樣性與平衡可抑制任何一種細菌過度生長。同樣來自格拉茨科技大學的研究主筆瓦塞爾曼（Birgit Wassermann）表示，食物微生物群系的多元性須達到何程度，才足以轉化為腸道微生物多樣性並有效促進健康，將是下一階段研究重點。

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