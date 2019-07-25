新英相強森 延攬脫歐總舵手

2019-07-25

脫歐公投大將康明斯任資深顧問

〔編譯周虹汶／綜合報導〕廿三日從保守黨黨魁選舉出線的英國前外交大臣強森，廿四日前往白金漢宮晉見女王伊莉莎白二世，正式獲得女王任命出任首相，距離他承諾的十月卅一日脫歐「關鍵時刻」剛好一百天。由於已有財政、司法與國際發展三位大臣宣布辭職，強森的首要之務將是籌組新內閣，各界則關注外傳他將任命脫歐公投運動大將康明斯（Dominic Cummings）擔任資深顧問。

強森辦公室強調，強森政府將是「現代英國的內閣」，預計延攬更多女性，少數族群出任部長的人數更可望破紀錄；此外，閣員將有不少像強森一樣，大力支持英國脫歐，但他也將邀請部分親歐盟人士入閣。保守黨和聯合執政的自由民主黨，目前在英國下議院共掌有三二○席，僅比在野陣營多了兩席。

法新社指出，康明斯將擔任強森的資深顧問。康明斯是三年前的「脫歐派」總舵手，不打傳統選戰，以社群媒體數據協助脫歐派在公投勝出。此後，康明斯更定期透過中右翼週刊雜誌「旁觀者」（The Spectator）發文批評梅伊政府的脫歐策略，痛斥兩年的脫歐程序是「歷史性不可原諒的大錯」，宛如「把槍放到嘴裡」。加上他對國會調查假新聞一事傳喚不到，法院今年初才判他藐視國會，反對英國脫歐的遊說組織「對英國最有利」（Best for Britain）因此研判，任用此人說明了強森準備把國會晾一旁來無協議硬脫歐。

ＣＮＮ︰川普與「英國川普」暫釋前嫌

至於廿三日恭賀強森當選並稱「他會很棒」的美國總統川普，近期一直對外聲稱這位「英國川普」是好友，在「表現很爛」的梅伊執政時期就看好他接任。強森也已表達與川普合作的意願，因川普也主張無協議脫歐，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）稱風格相似的這兩人暫時為此盡釋前嫌：川普一五年競選時，暗示倫敦有些地方危險去不得；當時擔任倫敦市長的強森則回敬，「我不會拜訪美國紐約部分地區的唯一原因，就是遇到唐納．川普的真實風險」，結果他於川普競選期間，竟在紐約被誤認為是川普，是他人生中「最糟的時刻之一」。

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