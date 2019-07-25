美國新防長 支持對台軍售

2019-07-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國聯邦參議院二十三日通過任命案，確認由代理國防部長艾斯培（Mark Esper）真除，成為川普政府的第二位國防部長，結束五角大廈長達七個月首長出缺的窘境 。艾斯培曾在參院軍委會聽證會表示，中國未能放棄停止對台灣動武，他支持美國對台灣軍售。

曾任軍火公司副總 議員批利益衝突

美國參院以九十票贊成、八票反對的壓倒性票數，跨黨派支持艾斯培的任命，其中八名反對票都是民主黨參議員投下。隨後，艾斯培於白宮橢圓形辦公室宣誓就職，由最高法院大法官阿利托主持，有美國總統川普及多名共和黨參議員出席。川普盛讚艾斯培將是偉大的國防部長。

現年五十五歲的艾斯培，一九八六年畢業於西點軍校，與同期畢業生現任國務卿龐皮歐熟識，曾參加九○年代初首次波灣戰爭，於二○○二至○四年間擔任布希政府國防部副助理部長，於一○年在美國軍火公司雷神（Raytheon）任職副總，負責政府關係，從事對美國軍方的遊說工作。

川普一七年執政後，艾斯培出任陸軍部長。去年十二月，時任國防部長馬提斯與川普不睦而辭職，川普本屬意時任國防部代理部長夏納翰接任，但夏納翰傳出家暴醜聞，因此於今年六月改派艾斯培出任代理部長，期間國防部長出缺長達七個月，創下該職務史上最長懸缺紀錄。

正參加民主黨總統初選的麻州女參議員華倫，批評艾斯培與雷神有利益衝突，指控艾斯培擔任陸軍部長任內，完全不迴避任何可能與雷神有關的決策，「有貪污的味道」。根據艾斯培的財產申報，他自二○二二年起，將可自雷神領取一百至五百萬美元的遞延報酬。艾斯培先前曾表明，他所作所為符合法律與風紀規範，更在聽證會上告訴華倫，他自十八歲進入西點軍校起，便宣誓捍衛美國憲法，以「責任、榮譽、國家」為座右銘。

另外，艾斯培也在聽證會上以書面證詞指出，中國企圖改變現狀，未放棄對台動武。他若獲提名確認，將依循台灣關係法，支持對台提供防衛軍備與服務，其數量應能令台灣保持足夠自我防衛能力。

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