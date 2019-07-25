英美日台11國 對港發佈旅遊警示

2019-07-25

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港反對修訂「逃犯條例」的「反送中」運動衍生出新界元朗的暴力攻擊事件後，已有美國、英國、日本、台灣等十一個國家或地區對香港發佈旅遊警示，發起反送中遊行的「民間人權陣線」也致函六十一個外國政府駐港機構，指稱元朗事件已屬「恐怖攻擊」，乃「警方縱容暴徒」所致，呼籲各國警示其公民，以免成為警察和黑道暴力的受害者。

香港政府旅遊發展局二十四日確認，美國、加拿大、英國、愛爾蘭、澳洲、日本、台灣、南韓、新加坡、俄羅斯和澳門等地，已提升香港旅遊警示層級，或呼籲公民注意安全。民主派組織「港人自決」成員鍾健平，計畫二十七日在元朗發起遊行，但他二十四日和警方協調此事時不歡而散。他強調，即使未獲警方核准，遊行仍將照常舉行。但新界當地「十八鄉」鄉事委員會主席程振明反對警方核准遊行，聲稱網路流傳有人會在當晚發動攻擊，若警方核准遊行，「一切嚴重後果」必須由警方負責。二十一日深夜發生白衣人暴力事件的香港西鐵元朗站，便位於十八鄉轄區。

衝突頻傳已打擊香港旅遊意願及零售業信心。香港酒店業主聯會預估，七月入住率將比去年同期下跌三％到四％，對銅鑼灣、金鐘、灣仔和中環等地的高級酒店及商務客影響最嚴重。香港總商會二十二日譴責元朗暴力，並首度呼籲港府撤回逃犯條例修訂案，以恢復社會秩序。

不合作運動 阻列車關門

與此同時，二十四日約有五十人響應「不合作運動」，一早在港鐵港島線金鐘站阻擋列車關門，或頻頻按車上緊急按鈕，列車因此誤點，直到九時十五分才逐步恢復正常。港鐵表示，共有三十八列車次受影響，延誤最長達二十七分鐘。在此期間，地鐵站內、站外巴士站都排滿等車的通勤乘客，有人諒解非暴力抗爭，也有人指責阻擋他人上班就是「暴力」，與示威者對罵。傍晚有數十名示威者包圍九龍灣的港鐵總部，要求交代元朗站發生暴力攻擊時，列車停站、要求乘客下車的做法是否失當。

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