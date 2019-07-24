俄中軍機侵門踏戶 南韓開火示警

2019-07-24

俄中首次空軍聯合長程巡邏

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕俄羅斯國防部廿三日宣布，俄國與中國兩國當天在亞太地區完成首次空軍聯合長程巡邏，該舉動不針對另一個國家。俄國是在南韓指控俄國軍機兩度侵犯南韓「獨島（日本稱竹島）」領空後發布該聲明，南韓並表示廿三日上午亦有兩架中國轟六（H-6）轟炸機闖入南韓防空識別區（ADIZ）。南韓也證實向侵入領空的一架俄國軍機先後發射約二十枚熱焰彈與三百六十發機槍彈示警，此為南韓軍方首次向侵犯其領空的外國軍機射擊示警，也是中、俄軍機首次同時飛入南韓ADIZ。

俄機侵犯「獨島」領空、中機闖防空識別區

南韓聯合參謀本部表示，兩架中國「轟六」轟炸機、兩架俄國「TU-95」轟炸機、一架俄國「A-50」預警機當地時間廿三日上午約九時闖入南韓在獨島附近的ADIZ，南韓空軍向中國軍機發送逾二十次示警廣播，向俄國軍機發送逾十次示警廣播，但中、俄軍機均未予應答。其後，俄國預警機侵犯獨島領空，南韓軍方隨即出動「F-15」及「F-16」戰鬥機因應。

南韓軍方證實，該架俄國「A-50」預警機廿三日上午第一次侵犯南韓獨島領空時，南韓軍方發射十多枚熱焰彈、八十多發機槍子彈示警，該架俄國軍機隨後飛離南韓領空；約二十分鐘後，該架俄國「A-50」預警機再次侵犯獨島領空，南韓軍方再向該架俄國軍機發射十枚熱焰彈、二百八十多發機槍彈示警。

南韓外交部廿三日已召見俄國駐韓使館臨時代辦沃爾科夫（Maxim Volkov），就俄國軍機闖入南韓ADIZ、侵犯南韓領空，提出嚴正抗議；並就中國軍機闖入南韓ADIZ，召見中國駐韓大使邱國洪表達抗議。青瓦台證實，國家安保室長鄭義溶已向俄國聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫表達強烈抗議。

與此同時，強調擁有竹島主權的日本也就此事向南韓、俄羅斯抗議，聲稱「無法接受南韓及俄國在其領土的此番作為」。俄羅斯國防部廿三日指稱，相關衝突係因南韓軍機未告知俄國便通過俄國轟炸機的飛行路徑，否認「侵犯南韓領空」。中國外交部廿三日聲稱，南韓ADIZ不屬於任一國家的領空。

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