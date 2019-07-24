六四屠夫李鵬死了 王丹︰不停止究責

2019-07-24

〔國際新聞中心、記者鍾麗華／綜合報導〕中國新華社廿三日報導，前中國國務院總理、全國人民代表大會常委會委員長李鵬（歐新社檔案照），廿二日深夜十一時十一分在北京病逝，終年九十一歲。李鵬一生主要因為支持鎮壓一九八九年天安門民主運動、三峽大壩和家族成員涉及以權謀私等事件，而成為爭議人物。六四學生領袖王丹指出，李鵬是六四屠殺的執行者和劊子手，「不管他是活著還是死了，都已經被釘在歷史的恥辱柱上」；未來六四事件翻案，對他的責任追究不會因為他的死亡而放棄。

天安門母親︰又恨又高興

另一名學生領袖吾爾開希感嘆：「難道老天不長眼，居然讓這個惡貫滿盈的王八蛋活到九十歲，得一善終？」「天安門母親」發起人之一、六四罹難學生王楠的母親張先玲則說，對李鵬之死感到「又恨又高興」。我陸委會則批評，中共當局在李鵬的訃告文中，仍將六四事件定位為「反革命暴亂」，未能正視歷史錯誤及真誠悔過，對此深感遺憾。

新華社宣告李鵬死訊時，吹捧他是「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的、忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。新華社說，在一九八九年的「政治風波」（意指天安門民運）中，在以鄧小平為代表的老一輩無產階級革命家堅決支持下，李鵬「旗幟鮮明，和中央政治局大多數同志一道，採取果斷措施制止動亂，平息反革命暴亂，穩定了國內局勢，在這場關係黨和國家前途命運的重大鬥爭中發揮了重要作用」。

生於一九二八年的李鵬原名「李遠芃」，是父母均為共產黨員的「紅二代」，曾先後擔任中共政治局常委、電力工業部部長、國務院副總理、總理和全國人大委員長等要職，直到二○○三年三月卸任退休。李鵬在六四事件中支持最高領導人鄧小平武力鎮壓學生的決定，造成數百、甚至上千人死亡，震驚全球，落得「六四屠夫」罵名。李鵬當時一句「我們沒有塑膠子彈」成為名言，遭到國際輿論撻伐。

女兒李小琳 瑞士藏鉅款

李鵬與妻子朱琳育有三名子女，包括曾任大唐集團副總經理的女兒李小琳，以及現任交通運輸部長的兒子李小鵬。李鵬在當權期間，他的家人壟斷中國電力市場，包括朱琳曾任華能國際電力開發公司董事長，李小鵬也曾擔任華能電力總經理、董事長，李小琳更號稱中國「電力一姐」。西方媒體和國際調查機構數度指出，李小琳權錢勾結，在瑞士銀行藏有鉅款。

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