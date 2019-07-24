在台港生籲各國 對港發佈旅遊警示

2019-07-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港發生七二一「反送中」遊行後的暴力事件，包括港警對民眾開槍清場、白衣人毆打老弱婦孺等，讓香港再度成為國際矚目的焦點。自稱「香港邊城青年」的在台香港學生強烈譴責中共及港府誤判情勢、施政失敗，漠視民意，更呼籲世界各國對香港發佈旅遊警示，盼光明能守護香港。

香港邊城青年昨發表聲明，強烈譴責中共與港府，質疑元朗白衣人是中共藉由黑社會勢力造成社會恐慌，更傳警方與白衣人案發前曾有溝通畫面，痛批警黑勾結，而立法會建制派議員也與白衣人同行，顯示當局持續以各種手段破壞、分化社會。

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