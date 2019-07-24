血洗元朗 港議員：中聯辦幕後操盤

2019-07-24

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對香港新界元朗地區二十一日晚間發生的疑似黑道人士暴打民眾事件，立法會民主派議員二十三日指出，此事正如滿清末期的「義和團」事件，北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）在幕後指揮，找新界鄉事委員會和黑道勢力，以「保家衛族」為名遂行暴力，有策略地為香港帶來「恐怖統治」。

黑道勢力 「保家」為名毆港民

代表元朗所屬新界西選區的立法會議員朱凱迪，在香港電台節目中指出，一、兩週前就有跡象顯示這場行動「一早鋪排好」，包括十六日支持「反送中」民眾在元朗放映警方暴力鎮壓影片，遭一群白衣人圍毆，當時警方並未立即出面制止，「打完一輪才出來」；接著，二十日建制派守護香港集會上，香港經濟日報副社長石鏡泉呼籲以藤條、水管「管教」年輕人，還讚許十六日的圍毆事件。另外，日前許多假消息流傳，指朱凱迪、黃之鋒等民主派人士二十一日會帶人到元朗「鬧事」，呼籲黑道發動「保家衛族」行動，很多人因此覺得「師出有名」。

恐怖攻擊 像清末的義和團事件

民主黨元朗區議員黃偉賢在now新聞時事節目中也透露，十一日元朗十八鄉鄉事委員會執委及村代表就職典禮上，中聯辦新界工作部部長李薊貽在發言時呼籲，「愛國愛港」村民不要讓反送中「暴徒」進入元朗「搞事」，「進來就一定要趕他們走」。

中聯辦喊話後，就傳出有人在地方上召集人手，表明若反送中行動進入元朗，就會展開攻擊。黃偉賢指出，二十一日的暴力事件涉及元朗六鄉和屯門共七鄉，參與行動的白衣人多半有黑道背景。

朱凱迪指出，本週末的「光復元朗」遊行可能有人企圖報復黑道打人，但若真的訴諸行動，可能變相激起當地民眾真正的「保家衛族」反擊戰，「落入背後策劃之人的計謀」；不少威權政體都曾利用黑道當「打手」製造恐懼，藉此煽動民眾支持警方維護治安，「七二一事件明顯是這種恐怖統治的翻版」。二十三日已有網友在白宮請願網站發起連署，抗議中聯辦策劃元朗「恐怖攻擊」。

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