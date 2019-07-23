布局南海 共軍進駐柬國海軍基地

2019-07-23

在東南亞的第一個海軍前哨站

〔編譯周虹汶／綜合報導〕《華爾街日報》廿一日獨家報導，近年在全球投射軍力的中國，今年春天已與柬埔寨簽訂秘密協議，特許中國人民解放軍進駐柬國瀕臨暹羅灣的雲壤（Ream）海軍基地逾三成區域，效期卅年，每十年自動展期，打下中國在東南亞的第一個海軍「前哨站」，中國企業在不遠處建造的新機場，也正加緊趕工。

中柬雙方否認有新密約

報導指稱，在海、空新據點加持下，中國對南海主權與經濟利益的聲索能力將如虎添翼，影響力逐步進逼具有重要戰略地位的麻六甲海峽。匿名美方官員警告，一旦中國武力犯台，在柬埔寨和南海部署的軍力，將使美國馳援台灣變得「 非常複雜」，因為部分美軍屆時需要取道麻六甲海峽或南海外圍海域。

影響力進逼麻六甲海峽 將使美國馳援台灣變得「 非常複雜」

對於中柬新密約，柬國總理韓森二十二日否認。中國外交部發言人耿爽則說，「中柬是傳統友好鄰邦，雙方在各領域開展了全面合作。雙方的合作公開透明、互利平等，希望有關方面不要過度解讀。」

根據美方官員見過的草案，除特許期限與展期規定外，還詳訂中方可在當地部署兵力、貯存武器與停放戰艦；當地目前只有一座碼頭，中國將再興建兩座，供中、柬分別使用；另允許中方攜械及持有柬國護照，柬人進入中方佔地卻須中國許可。

此外，正於雲壤西北方約六十三公里興建中的七星海國際機場，預計明年落成，租約九十九年。由於近期衛星影像顯示，機場跑道擁有軍事級規格，尤其是戰機快速起降所需彎道，讓美國在東南亞的盟國備感威脅，正設法說服柬國未來別讓中國長程轟炸機和軍用運輸機利用這個柬國等級最高的機場。

美駐柬使館︰恐危及區域穩定

美國駐柬國大使館發言人紀柏格（Emily Zeeberg）直言，柬國政府邀請外國軍力進駐，恐危及區域穩定，令華府憂心無比。從中國建造新碼頭一事來看，美方研判將有進一步疏浚工程，以便更大型的海軍軍艦進駐。柬埔寨總理韓森視中國為親密盟友，接受中國「一帶一路」政策下的數百億美元資金。

事實上，美國自一九九五年起，每年固定在南海與東南亞國家舉行「海上戰備暨訓練聯合演習」（ＣＡＲＡＴ），柬埔寨一○年也加入陣容，佔地約一九○英頃（約七十七公頃）的雲壤海軍基地就是操練地點，美國還出資打造兩項設施，供柬國海軍使用。《華爾街日報》取得柬國國防部本月致美國信函，柬方提及將搬遷美方出錢打造的兩設施，以便「進一步發展基礎設施和提升安全」。

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