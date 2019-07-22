對中警戒氣氛 悄悄改變華府政治

2019-07-22

頭號安全威脅 美國防官員直指中國

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部政策次長魯德（John Rood）二十日指出，中國在科技領域的競爭力，是美國近二十年來所未見的，且中國具有改變美國生活方式、乃至世界秩序的潛力，無疑是美國的「頭號安全威脅」；「不論結果是好或壞（for good or ill），中國都是一個有能力改變美國人生活方式，甚至重塑世界秩序的大型國家」。然而，許多西方戰略家對於這種「意識形態競爭」還不夠了解，低估了中國崛起為世界強權所帶來的威脅。

一連四天的美國年度「亞斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）二十日落幕，「中國崛起」成為與會官員討論焦點。魯德指出，中國不僅成為「經濟上的競爭者」，更在宣揚一種「與軍事活動緊密結合的極權模式」。他強調，美國正積極遊說盟國勿與中國電信鉅子「華為」合作，但美國沒必要重回「冷戰時代」；美國可以歡迎貿易、商業、投資行為，但必須在科技領域維持對中國的領先優勢。

中國正宣揚結合軍事活動的極權模式

在美國政治重鎮華府，對中國保持警戒的氣氛，近年來不斷蔓延。例如，軍事鷹派人士、民粹主義者、中國穆斯林自由鬥士和法輪功信徒會齊聚國會大廈，共同提出除非中共倒台，否則中國對美國的威脅不會停止的警告。《紐約時報》二十日指出，這段宛如出自美國與蘇聯冷戰時代的示警，一定程度描述了美中兩國當前的關係。

報導指出，在美國總統川普前首席策士巴農（Stephen K. Bannon）號召下，源自美蘇冷戰時代的倡議遊說組織，已在三月以「應對中國當前危險委員會」（CPDC）之名重啟，且其觀點逐漸受到川普政府採納。換言之，對於中國的忌憚正在改變華府政治氣候，從白宮、國會到聯邦各部會，毫無疑問都將中國崛起視為經濟和國家安全的威脅，以及二十一世紀的決定性挑戰。

「懷疑中國」的論調已滲透美中互動的所有層面，美國政治領袖如今面對兩種選擇：一、儘管美國經濟和安全可能受到威脅，仍繼續美中交流的路線；二、冒著兩國經濟可能受損，甚至有朝一日開戰的風險，轉而採行美中脫離的路線。不過，美方目前對於可以怎麼做、應該怎麼做幾乎尚無共識。巴農則表示，美中體系不能和諧共存，雙方最終必有勝負，「這將是我們這個時代的決定性事件」。

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