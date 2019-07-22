日參院改選 安倍未過「修憲門檻」

2019-07-22

自民黨與盟友席次過半

〔駐日特派員林翠儀／東京二十一日報導〕日本參議院期中選舉今天舉行投開票，全國三七○名候選人爭奪一二四個改選席位。截稿前最新開票結果顯示，自民黨和公明黨執政聯盟仍維持過半數的執政優勢。首相安倍晉三接受媒體訪問時表示，選舉結果顯示，選民希望在安定的政治基礎上推動政策，「我們會好好回應選民的期待」。

日本參議員任期六年，每三年有半數席次進行改選；配合修法增設席次，這次改選後，參院總席次增至二四五席，過半為一二三席，修憲動議門檻則為三分之二的一六四席。儘管挺修憲勢力未能跨越動議門檻，但安倍受訪時表示，執政黨獲得過半席次，代表國民選擇希望「切實進行討論」的政黨，他期待國會的修憲討論能有所進展。

安倍仍盼修憲討論能有所進展

至於修憲時間，安倍表示，希望在任期內實現。此外，對於自民黨幹事長二階俊博受訪時表示，安倍四度連任黨魁也不奇怪，安倍說，黨魁任期有黨章規範，他會依照黨章好好做完剩下的任期。

自民黨在參院改選前擁有一二二席，其中五十六席為非改選；公明黨為二十五席，非改選為十四席。因此，這次改選只要取得五十三席，加上未改選的七十席，即可維持過半優勢。不過，自民黨僅設下六十三席的低標。

開票是從日本時間晚間八時開始，自民黨和公明黨獲得的席次很快就達標。然而，自民黨在單一選區遭遇立憲民主黨、國民民主黨和共產黨等五個在野黨派共推的候選人，在三十二個選區中，一如先前預期，僅拿下二十二席，在向來居於弱勢的岩手、秋田、山形和新潟等東北地區，也未能有所斬獲。至晚間約十二時，有五十五席確定當選，公明黨席次略有增加，確定當選十三席。

最大在野黨立憲民主黨已確定有十六席當選，雖有成長，但未能達到倍增的目標，反而是同質性頗高的國民民主黨席次略減，僅有五席確定當選。日本維新會在關西地區仍展現驚人實力，確定有八席當選。共產黨過去曾受益於在野黨選戰合作，但這次席次不增反減，僅確定七席當選。選前擔心「亡黨」的社民黨則保住一席。提出取消消費稅、助學貸款歸零等政見而人氣暴漲的「令和新選組」，則篤定攻佔一席。

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