反送中藏爆裂物? 港警被疑自導自演

2019-07-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在香港「民間人權陣線」廿一日再度舉行「反送中」遊行前夕，香港警方廿日在荃灣一棟工廠大廈內發現大批爆裂物和攻擊性武器，並當場拘捕一名廿七歲中國籍男子；支持香港獨立的「香港民族陣線」證實為其成員，但宣稱房間用以存放物品，不知為何會有爆裂物。與此同時，港府行政會議兩名成員向紐約時報表示，特首林鄭月娥不會請辭，也不會再向「反送中」示威讓步。

港警廿日下午召開記者會，稱警方是在接獲線報後於十九日晚間十點半突擊荃灣隆盛工廠大廈廿樓一個單位，並在屋內搜出約兩公斤「三過氧化三丙酮」（TATP）炸藥、十枚由電油製成的燃燒彈、鏹水（強酸）、彈弓、萬用刀和鐵棍等武器，以及頭盔、口罩、大聲公、反「逃犯條例」標語和寫有「香港民族陣線」的上衣等物品。

港警指該房間有如「製作爆炸品的實驗室」，而白色結晶狀的TATP炸藥僅能自製，無法從市面購買，容易對熱、摩擦力、壓力產生反應。港警封鎖現場，至廿日傍晚已進行四次引爆。據報導，這類炸藥只需少量便足以炸毀一輛汽車，曾多次被用於恐怖攻擊，包括造成逾五十死的二○○五年倫敦地鐵爆炸案。

根據香港法律，企圖製造及持有炸藥者，不論爆炸是否發生或損害生命財產，都可能被判廿年徒刑。由前立法會議員梁頌恆擔任發言人的香港民族陣線，證實被捕男子隸屬該組織，但稱房間僅用以存放音響和文宣品。港警公共關係科總警司謝振中指尚無證據顯示，此案與廿一日的「反送中」遊行有關，但有網友質疑警方「自導自演」。

另一方面，香港行政會議召集人陳智思及立法會議員葉劉淑儀十九日向紐時表示，港府「有信心挺得過之後的示威」，如同一四年「佔領中環」行動隨著時間瓦解般。陳也提到，就算政府滿足示威者所有訴求，包括撤回法案、林鄭下台等，示威者仍不會罷休，因為「他們實際上是在追求港獨」；至於普選進程，除非民主派接受候選人須先通過北京審核的前提，否則林鄭不會推動，也協商無望。

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