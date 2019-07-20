中國工廠又爆炸 河南市區見蘑菇雲

2019-07-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國河南省三門峽義馬市的義馬氣化廠十九日驚傳爆作，將方圓三公里內的門窗震碎，部分建築的大門也被震毀，現場一度出現「蘑菇雲」，衝擊波殃及附近居民，目前已知造成兩人死亡，十二人失聯，重傷十八人。

新華社報導，河南省煤氣（集團）有限責任公司義馬氣化廠Ｃ套空分裝置，於當地下午五點四十五分發生著火事故，但爆炸不涉及重大危險源罐區，生產裝置均已停機，仍在調查肇事原因及具體傷亡情況。當地政府已啟動應急預備方案，多個部門已趕抵事故現場。

網傳影片顯示，約有十多架直升機前往救援，現場冒出大量白煙，周圍建築物玻璃碎落一地，多部汽車受損，多人滿臉鮮血。目擊者指稱，距離現場數公里的義馬市人民醫院也聽到巨響。工廠附近路段遭封鎖，居民被告知撤離。一位距離現場七百公尺的民眾形容房子遭到炸裂。

資料顯示，涉事公司曾於二○一四年入選《中國企業五百強榜單》，名列第六十名，於今年獲評「安全生產風險隱患雙重預防體系建設省級標竿企業」。網友批評，河南省政府的評價都是「胡說八道」，該公司在獲高評價後立即發生重大災難。

在中國，安全規範時常無法徹底執行，致命工業意外時有所聞。今年三月，江蘇省天嘉怡化工廠曾發生爆炸，導致七十八人死亡，數百人受傷：去年十一月，河北省張家口市也有爆炸事故，造成二十四死、二十一傷；四年前，天津市一座危險化學物品倉庫爆炸，至少奪走一百六十五條人命。

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