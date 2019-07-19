土俄越走越近 被美踢出F35戰機計畫

2019-07-19

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對土耳其政府決定採購俄羅斯製的S-400防空系統，美國川普政府十七日正式宣布，將土國踢出由美國領軍的F-35匿蹤戰鬥機開發計畫，土國在抗議之餘，已要求美方「修正錯誤」。

土國抗議 要求美修正錯誤

土耳其已於上週收到第一批俄製S-400防空系統，美國國防部官員表示，土耳其採購S-400防空系統，與加入F-35計畫不相符，因此宣布終止安卡拉當局參與該計畫。白宮同日稍早表示，土國採購俄製防空系統有損其身為北約會員國的軍事聯盟承諾，令土耳其與北約、美國的關係更為緊繃。

這是美國總統川普繼十六日宣布暫停對土耳其出售F-35後，華府再度針對土國採取行動。美國官員早就表示，在同一個國家使用俄羅斯的飛彈系統與F-35匿蹤戰機，俄國防空系統的雷達有能力收集有關F-35的情報。但土國否認S-400防空系統會對F-35構成威脅，曾主張成立納入北約官員的委員會來研究此事。如今遭踢出F-35計畫，土國外交部怒斥華府此舉不符合北約精神與缺乏法律基礎，呼籲美國修正此一將無可挽回地損及雙邊關係的錯誤。

土耳其是美國F-35匿蹤戰機的第三大出口國，僅次於英國與日本，已計畫採購一百架F-35；此外，身為在二○○二年加入F-35計畫的八個夥伴國家之一，土國也是F-35的共同製造者，負責製造提供該戰機使用的九百多項零件；作為F-35的零件供應商，土國在被踢出F-35計畫後，將損失九十億美元；相較之下，美國國防部首席採購員羅德說，剔除土耳其對F-35整體計畫影響不大。

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