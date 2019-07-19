港女箱屍案 家屬盼引渡凶手個案處理

2019-07-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕假借香港女子潘曉穎去年二月與香港男友陳同佳來台卻遭男方殺害棄屍案，香港政府三月底提出逃犯條例修訂草案，在香港社會多波「反送中」激烈抗爭下，修例工作九日終於宣告「壽終正寢」，移交陳嫌一事也彷彿隨之石沉大海。但根據香港媒體「香港○一」十七日獨家報導，潘家其實上月底曾致函特首林鄭月娥，提議「單次個案處理」等四方案，豈料上月十二日曾公開哽咽稱，「任何可能性也不能放過」的她對此隻字不提。

潘父不願向「香港○一」證實此事。但根據「香港○一」報導，潘曉穎雙親六月廿六日致函懇請林鄭月娥考慮「過去存在客觀限制不可行」的方法，「特事特辦、突破框架處理」四提案包括：以「單次個案處理」方式，賦予香港法庭審理單一個案的權力；港府以「行政指令方式」單次移交疑犯；賦予香港法庭域外法權；勸說陳同佳到台灣自首。

林鄭對潘家請求三緘其口

林鄭月娥十五日宣告暫緩修例時，亦曾被問及如何給潘家交代，她當時回覆，「我們也只能夠向潘生、潘太說，我們真的已盡了力，希望你能夠釋懷，知道特區政府是盡了很大努力」；實際上卻對潘家上述最新請求三緘其口，也未對外透露此事。力挺港府的「民主建港協進聯盟」（民建聯）黨主席李慧琼十四日曾與林鄭月娥見面，會後也僅建議政府勸說陳嫌自首，未提其他方案。

得知此事曝光後，港府的政府發言人竟再以「政府與受害人家屬聯繫的有關事情，不適宜公開」迴避。但「香港○一」得知，已有民主派議員提交私人草案，建議修例容許移交嫌犯來台，律政司也發了證明書，有機會成為解決陳同佳殺人案的契機。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法