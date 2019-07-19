美增兵澳洲闢建新港 劍指中國

2019-07-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國《陸戰隊時報》十七日報導，根據美國聯邦參議院版本的年度「國防授權法」（ＮＤＡＡ），美軍正考慮在澳洲北部的北領地首府達爾文，斥資逾二．一一億美元（約六十六億台幣）大興土木，建造什麼尚不得而知，但根據澳洲媒體報導，疑似是可以停泊美軍兩棲突擊艦的港口。澳洲目前並無任何美軍的永久軍事設施，因此美軍在澳洲興建軍事建築，恐造成澳洲與中國的摩擦。

澳洲廣播公司新聞報導，在達爾文外海，正秘密計畫新建一座商港，該新港最終可能用來停泊澳軍的直升機船塢登陸艦，或是在全球運送陸戰隊的美國兩棲突擊艦。儘管澳洲乃美國在太平洋最重要的軍事盟邦之一，但軍事建築可能引發澳洲的外交麻煩，使澳中關係惡化，而澳中多年來在經濟上密不可分。

美軍陸戰隊每年派兵去澳洲，在該地區與美國的太平洋盟邦進行訓練。今年近一七○○名陸戰隊官兵在澳洲各地參與訓練演習，兵力持續增加，未來以二五○○名為目標。但陸戰隊官員指稱，並無常駐澳洲的計畫。

陸戰隊雖未常駐澳洲，但在達爾文外海的這項大規模施工計畫，仍然很可能惹惱中國，並使澳洲官員必須更努力平衡與美、中兩大強權的關係。澳洲總理莫里森去年十一月時表示，隨著一個國家的經濟實力變強，自然會在地區內尋求扮演更重要的戰略角色，尤其是中國正在印度︱太平洋地區運用其空前的影響力。

陸戰隊突擊隊指揮官、韓裔美籍的丹尼爾．姚（Daniel Yoo）少將五月時不諱言地說，澳洲就像美國其他最要好的盟邦，從軍事的觀點，他們和我們合作，惟在經濟上，他們與中國有關。他們國內的部分人士覺得，由於其經濟有賴中國，所以應該是和中國更接近。中國的經濟力正改變美軍在太平洋地區的算計。

美國和澳洲兩軍兩年一度的聯合戰鬥訓練演習「護身軍刀」（Talisman Sabre），自七日到八月初，在澳洲東北海岸的外海舉行。範圍沿著昆士蘭州到新南威爾斯州海岸，綿延一五○○公里。科目為兩棲登陸與突擊作戰，模擬海戰、攻擊船艦及登陸入侵。從演習著重入侵和奪取島嶼來看，最明顯的目標就是中國在南海所控制的島礁。

美澳軍演 英加日紐首度加入

英國、加拿大、日本和紐西蘭的部隊今年首度加入，使參演兵力逾三．四萬人，另有三十艘船艦與兩百架飛機。雖有一艘聞風而來的中國間諜船在昆士蘭外海的國際水域監視，但操演仍不受影響。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法