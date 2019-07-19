日京都動畫遭縱火 33死36傷

2019-07-19

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕日本京都市伏見區的京都動畫公司當地時間十八日上午十點半左右遭一名四十一歲男子潑灑汽油縱火，整棟三層樓的工作室內有七十多人身陷火海，警方晚間確認有三十三死、三十六人輕重傷。嫌犯在縱火後逃逸，但身受燒傷途中不支倒地，被警方制伏時還怒嗆「竟敢抄襲」。

3層樓工作室 70多人陷火海

遭縱火的京都動畫第一工作室，一樓為辦公室與作品間，二、三樓為工作室。大樓在附近居民聽到「咚」聲巨響後即冒出濃煙，警方出動近五十部消防車，五小時後控制火勢。目擊者說，男嫌拿著塑膠容器朝大樓潑灑汽油，邊喊著「去死」邊點火，之後朝車站方向逃逸，不過他因身上衣物著火，跑了一百多公尺不支倒在民宅前。

男邊喊去死邊點火 怒嗆抄襲

民宅的女住戶表示，她聽到電鈴聲開門，發現穿著Ｔ恤和牛仔褲的男子倒在大門口，腳在流血，長褲有燒過的痕跡。男子遭警方制伏時怒嗆「竟敢抄襲」，送醫途中承認灑汽油與點火，縱火現場還發現數把刀子，犯案動機仍待偵訊，僅知他並未在京都動畫工作過。

京都動畫的社長八田英明表示，公司經常收到抗議，以前也曾收過「去死」等字眼的恐嚇郵件，但並未多做說明。日本首相安倍晉三指此一悽慘事件令他難過到無法言語，謹向罹難者致哀，也祈禱傷者早日康復。

京都動畫 動漫迷暱稱京阿尼

東京新宿區歌舞伎町在二○○一年九月曾發生大樓火警，造成四十四人死亡，疑人為縱火，至今尚未破案，是平成年間傷亡最慘重的縱火案。另外在二○○八年十月大阪市的影音包廂店縱火案造成十六死，兇嫌被判死刑。

京都動畫創立於一九八一年，原以承包動畫製作為主，○二年起轉型製作原創動畫，○六年推出「涼宮春日的憂鬱」，首次搶佔無線電視台播出時段而站穩原創動畫的地位，○九年改編漫畫推出的「K-ON！輕音部」更創造出京都動畫的高峰，京都動畫也被動漫迷暱稱「京阿尼」，成為許多日本初高中學生最愛的修學旅行首選。火警發生後，引起全球動漫迷的關心。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法