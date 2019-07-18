抗中鷹派 德女防長驚險接掌歐執會

2019-07-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕歐洲議會十六日投票通過任命案，同意由德國女國防部長馮德雷恩（Ursula von der Leyen）接任下屆歐盟執委會主席，成為首位掌此要職的女性，但是勉強過半獲得任命，未來恐面臨諸多挑戰。她曾警告中國對歐洲的威脅，被視為「對中鷹派」。

歐洲議會七五一席中，共有三八三票贊成、三二七票反對馮德雷恩的任命案，使她低空掠過半數門檻，不啻凸顯歐盟的內部分歧。

馮德雷恩自獲得提名後，一路飽受質疑出線過程不夠透明。此次歐洲議會採不記名投票，但估計她所屬的保守派有部分議員未予支持，敵對的左派政團則反對或棄權。外界普遍認為，她的得票數未達四○○票以上，對歐執會及歐洲議會並非好的開始，未來運作上恐將出現更多摩擦。

票數勉強過半 凸顯歐盟分歧

然而，馮德雷恩在投票後的記者會上強調，「多數就是多數」，指稱她數週前未獲多數支持，因為眾人對她不熟悉，但她在短時間內爭取到支持，這即是好的開始。馮德雷恩將於十一月一日起接掌歐執會，德國基督教民主黨（CDU）黨魁克朗普凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）十七日獲任命為新防長。

在歐洲事務上，馮德雷恩承諾上台後建立團結強大的歐盟，反對英國脫歐，曾敦促美國珍視跨大西洋關係。她是德國總理梅克爾的長期盟友，自二○一三年任職防長至今，曾被看好是梅克爾接班人，其任命案廣獲容克、梅克爾、法國總統馬克宏，以及西班牙總理桑切斯等歐洲領袖支持。

在對外關係上，馮德雷恩視中國及俄羅斯為歐洲的安全威脅。她今年初接受德媒《時代週報》專訪時曾警告，中國的威脅遭到忽視，北京在經濟上以友好面孔籠絡歐洲，歐洲應聯合起來面對中國。

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