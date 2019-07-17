中官員批美種族主義 前國安顧問嗆無知

2019-07-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國駐巴基斯坦大使館參贊趙立堅日前透過「推特」批評美國華府是個種族主義色彩鮮明的地區，還附上一篇《華盛頓郵報》的報導連結佐證，招致歐巴馬政府時期的前白宮國家安全顧問賴絲（Susan Rice）十五日回嗆他「可恥、嚇死人的無知」。趙立堅十五日隨即推文反擊，稱「真相傷人」，狠批賴絲「妳也是如此的可恥及嚇死人的無知」，但不久後已刪除相關推文。

趙立堅十三日發布一則現已遭移除的推文寫道：「如果你在華盛頓哥倫比亞特區，就知道白人永遠不會去東南區，因為那是黑人和拉丁裔的區。有句話是這麼說的，『黑人來、白人走』，這句話的意思是，只要有黑人家庭遷入，白人就會遷出，然後那棟公寓的價格將會大跌。」

賴絲十五日透過「推特」狠批趙立堅是「可恥的種族主義者，而且嚇死人的無知」，直指趙立堅的行為已足以被美國政府列為「不受歡迎人物」，還向中國駐美大使館公開喊話「崔大使，我對你和你的團隊有更高的期待。請你做對的事，把他（趙立堅）送回去（中國）」。不過，趙立堅當前被派駐在巴基斯坦首都伊斯蘭城，並不屬於中國駐美大使館的管轄範圍。

趙立堅的推文是衝著上週二十二國駐聯合國大使發表公開信，譴責中國在新疆任意拘禁維吾爾族等少數族裔而來。雖然美國並未簽署這項聲明，但趙立堅仍把美國在伊拉克與古巴關達納摩灣等地對待穆斯林的罪狀數落一遍；接著再提及美國的槍枝暴力、仇恨犯罪與女性受暴問題。

中外交官愛推特 捍衛政策

法新社分析，中國雖在境內封鎖社群媒體「推特」，但中國外交官在中國境外已越來越常透過「推特」發表言論，以捍衛北京的外交政策。此前，中國駐美大使崔天凱在美國宣布對台軍售後，十二日也透過「推特」重申「台灣是中國的一部分」，崔天凱這篇推文收到超過兩千個評論，但大多都是負面，且許多人公開支持台灣。

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