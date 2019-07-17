不只心理 厭食症也有代謝問題

2019-07-17

〔編譯魏國金／綜合報導〕一份國際性研究顯示，厭食症不單是精神疾病，也是代謝問題所致。英、美研究人員表示，厭食症現在應該被認定為「代謝—精神障礙症」（metabo-psychiatric disorder），因它是一種身心疾病。該發現或許可解釋為何厭食症的治療效果不佳，並為預測與治療高危險患者的新方式鋪路。

該研究發表在期刊《自然遺傳學》（Nature Genetics）。由倫敦國王學院與美國北卡羅來納大學教堂山分校共同進行。研究人員將來自十七國近一萬七千名厭食症患者的DNA（去氧核醣核酸）與五萬五千名沒有罹患該疾病者的DNA進行對照，結果發現，八種基因使厭食症與焦慮、憂鬱及強迫症產生關聯，該發現其實不出所料。不過，研究人員也關注到與燃燒脂肪、身體活躍及對第二型糖尿病具有抗性的DNA，發現控制新陳代謝的基因出現某些突變。

倫敦國王學院遺傳學家布林（Gerome Breen）表示，「我們不能再將厭食症或其他進食障礙，純粹視為精神的或心理的疾病」，儘管看似健康，但該新陳代謝基因似乎與精神問題有關的基因連結，而引發厭食危機。約半數厭食症可由遺傳解釋，其他則歸因於生命事件與其他因素。

厭食症是最致命的精神疾病，它影響一％至四％的女性，以及○．三％的男性。患者體重嚴重不足，並對自我體態有極扭曲的看法，且對增重感到恐懼；有些患者進食太少，已達飢餓程度，有些進食正常，但過度運動致使攝取熱量不足。患者可透過心理介入，比如認知行為治療，結合以家庭為基礎、旨在讓患者回到健康體重的「再餵食計畫」等方式治療，但並非人人奏效。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法