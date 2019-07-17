反送中擬轉戰香港書展 目標「三中商」

2019-07-17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由於香港「反送中」運動訴求未獲港府回應，港人的憤怒一直無法平息。香港「南華早報」十六日指出，估計未來兩週，至少約有五場示威；示威者除參與遊行、四處設置供人抒發意見的「藍儂牆」（Lennon Wall）外，更計畫轉戰十七日登場的「香港書展」，主要目標正是北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）間接控制的書店及出版商。

由香港貿易發展局主辦的香港書展，每年吸引各國出版商參展。然而，隨著香港出版自由屢屢受挫，近年不乏有公民或政治團體到場抗議。在「反送中」運動未歇下，眾矢之的的特首林鄭月娥已決定不出席開幕式，為其兩年前上任以來首度缺席，特首辦公室並未說明原因。

十五日在「連登」網路討論區（LIHKG），有網友提議於書展期間發起抗議，主要目標為中國國有企業「聯合出版集團」旗下攤位。據悉，隸屬該集團的香港三大書店和出版社、俗稱「三中商」的三聯書店、中華書局和商務印書館，就掌控香港九成書籍零售交易，且「三中商」也受到香港中聯辦間接控制。

發起者表示，別忘了香港出版界老早就對中國「投降」，果然不到一天就吸引超過兩千兩百人回覆響應，具體做法包括在書展設置「藍儂牆」、在特定攤位四周站立看書，以及在親中國作家的講談會抗議等。貼文中還提醒，書展有清楚的安全指導方針，只要不高舉抗爭旗幟或呼喊口號，就不會輕易被趕出場。貿易發展局發言人則回應，局方有權「不允許」干擾或對廠商和其他讀者造成不便的人士入場。

沙田商場爆衝突 港人發起抵制

此外，十四日的沙田遊行結束後，警方進入著名商場「新城市廣場」圍困示威者。有示威者認為，商場須為開放警方入場、導致警民激烈衝突負責，憤而發起抵制大東家「新鴻基地產」旗下所有商場。不過，該集團重申，事前不知警方進入商場行動。

大專院校 誓把抗爭擴至國際

此外，香港大學、香港中文大學、香港演藝學院等十一所大專院校，十五日發表聲明，指各校學生會將「不惜一切代價」把抗爭擴展至國際，包括全面聯繫美、英、加、澳、日、歐盟和台灣等國學界、公民社會、政要、外交人員及海外港人，為香港爭取更強大的國際支持，首要任務是為美國會通過「香港人權與民主法案二○一九」尋求支持，以制裁破壞自治權、人權和民主的人士。

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