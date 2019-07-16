養成健康習慣 失智風險可降6成

2019-07-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕根據在美國洛杉磯召開的「阿茲海默症協會國際會議」（ＡＡＩＣ）與刊登在《美國醫學會期刊》（ＪＡＭＡ）的一項最新大型研究，即使我們的基因中存在可能罹患阿茲海默症這類會使心智受損的疾病風險，只要保持健康的生活方式，還是可以降低罹患阿茲海默症或其他失智症的機率。

飲食、運動、菸酒都有影響

研究人員指出，有高風險基因和健康習慣很差的人，罹患失智症的機率，約是低風險基因與健康習慣良好者的三倍。而無論風險基因高或低，若能採取四或五項健康的生活方式，例如健康的飲食、每週至少做適度到劇烈程度的運動、小酌到適度飲酒及禁菸，相較於僅採取前述其中一項好習慣者，得到失智症的風險可大幅降低六十％。

全球失智症患者約五千萬人，其中又以阿茲海默症最多。先天的基因及後天的生活方式，均影響失智症的發生。英國艾克斯特大學（University of Exeter）醫學院研究團隊運用「英國生物樣本庫」（UK Biobank），研究近二十萬名六十歲（含）以上沒有失智症初期徵兆或症狀者。歷經約八年研究，其中一．八％有著高風險基因且生活方式不佳者罹患失智症，低風險基因且生活習慣佳者則為○．六％。

不過該研究僅分析歐裔人士的相關突變資訊，能否推論至其他族裔仍待未來研究。

美國喬治城大學醫院「記憶障礙中心」主任兼神經學教授特納（R. Scott Turner），指著正子斷層（ＰＥＴ）掃描結果，檢視人類大腦中的類澱粉蛋白（amyloid）和Tau蛋白造影，這是該醫院針對阿茲海默症所做研究的一環。（美聯社檔案照）

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