澳洲國防軍司令：中國擴張領土 氣候變遷恐成利器

2019-07-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）十五日獨家報導，澳洲國防軍（ＡＤＦ）司令康貝爾（Angus Campbell）上月在一場私人活動中指出，一旦某些太平洋小島因氣候變遷而被棄守，可能形成一場「領土擴張」爭霸戰，中國可能趁勢占領，呼籲澳洲政府正視太平洋島國的「呼救」。

太平洋島國若遭棄守 中恐趁機侵占

據報導，澳洲「區域安全學會」（Institute for Regional Security）六月中在新南威爾斯州舉辦研討會，邀請四十名在公共服務部門負責有關國家安全事務的中級主管與會，活動主要宣揚氣候變遷是國安部門乃至全體政府，未來數年都將面臨的威脅。

受邀演說的康貝爾除表示國防單位已針對氣候變遷的影響準備多年外，更警告一旦氣候變遷導致海平面上升，某些太平洋小島可能因不再宜居而被棄守，屆時早已是「兵家必爭之地」的太平洋地區，情勢可能會更加緊繃。他在未直接點名中國的情況下，暗示有些國家可能會趁機侵占這些小島，以擴張自身領土。

康貝爾指出，一旦氣候變遷的預測成真，全球安全及澳洲國防軍都將遭受延伸性影響，甚至會牽動澳洲與太平洋島國的長遠關係。報導指出，在中國急於透過貸款、投資及海軍實力，將影響力伸入太平洋地區之際，澳洲總理莫里森必須展現領導力，去處理影響太平洋島國最甚的氣候變遷問題。

儘管太平洋島國領袖不斷強調對抗氣候變遷的重要性，莫里森也宣稱太平洋是「我們的地盤」（our patch），將與太平洋島國深化關係視為首要外交政策，但他上月訪問索羅門群島時，聚焦勞工、安全、基礎建設等經濟議題，唯獨未提及氣候變遷，令索羅門群島前總理何瑞朗（Rick Houenipwela）大呼失望。

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