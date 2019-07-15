赴中做生意 常遭找碴勒索 港商憂被設計 力挺反送中

2019-07-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港「南華早報」十四日報導，前往中國做生意的港商，經常面臨回扣等「潛規則」，或遭當局及「打假人」聯合找碴，被迫送紅包息事寧人。可將港人引渡至中國受審的「送中條例」之所以引起港商疑懼，肇因中國經商環境貪腐橫行，一旦條例通過，恐以賄賂罪名被引渡到中國。

官員勾結「打假人」索賄

南早以港商「尼克．陳（Nic Chan，化名）」的慘痛經驗為例。去年初，在北京經營餐館的陳老闆，接獲中國國家食品藥品監督管理總局（簡稱食藥監局）來電，告知有消費者舉報他餐館的藥草湯含有違禁藥草，最後付出十一萬港幣（約四十四萬台幣）的賄賂和賠償。

陳老闆受訪時指出，官員說有兩個解決方法，一是透過官方管道，支付至少十萬人民幣罰金；二是與舉報人私下解決。他擔心付不起鉅額罰款，選擇與舉報人聯繫。對方宣稱，他是幫食藥監局的「大老闆」跑腿，陳老闆支付款項的八成都是給這些官員。舉報人還聲稱，可以買通食藥監局所有當地官員。後來兩人達成三萬人民幣的和解協議。

中國經商環境充斥潛規則

然而，一名「中間人」數日後又告訴陳老闆，食藥監局官員認為他的案子尚未解決，證據仍在他們手上，可能阻撓他的營業執照更新申請，陳老闆後來又支付約五萬人民幣給食藥監局官員。陳老闆正考慮回港，遠離充斥潛規則的中國商業文化。

資深港商認為，陳老闆的遭遇是非常典型的故事，回扣及可疑付款仍是中國經商文化的一部分。陳老闆表示，他在送紅包息事寧人時，就已間接涉及賄賂，只要中間人被抓就會東窗事發。商界領袖的反彈，可能影響港府撤銷對白領犯罪的引渡，但賄賂和偽造仍是可引渡的罪行。

中國政府鼓勵民眾舉報涉嫌違法的商家，但也允許商家與他們直接解決，藉此謀生的人士被稱為「打假人」，據稱有些「打假人」的收入達百萬人民幣，甚至以企業形式經營，成為商家的眼中釘。近年來，屢屢傳出有官員因與「打假人」共謀勒索商家而被捕。

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