美眾院砍國防預算 防川普派兵攻伊朗

2019-07-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國民主黨掌控的聯邦眾議院，十二日以二二○票贊成、一九七票反對的比數，在共和黨議員全數反對下，通過預算高達七三三○億美元的「二○二○財政年度國防授權法案」（NDAA）。值得注意的是，除了反對蓋美墨邊境牆，眾院版NDAA另包含了一項以二五一對一七○比數通過的兩黨協議修正案，禁止川普未取得國會授權即用聯邦資金對伊朗動武，有廿七位共和黨議員倒戈支持這項修正案。

川普上月在最後一刻下令中止對伊朗發動飛彈報復攻擊，十二日的眾院版NDAA形同剝奪川普自行對伊朗發動攻擊的權力，川普曾宣稱對伊朗動武不須國會授權。根據修正案，除非是因應伊朗攻擊而採取的自衛行動，否則若無國會授權，川普不能對伊朗動武。

加州民主黨籍聯邦眾議員卡納（Ro Khanna）表示，儘管川普選戰時主打終結昂貴的海外戰事，他卻重用當年伊拉克戰爭的幕後推手波頓擔任國家安全顧問，加上各種與伊朗升高緊張關係的行徑，皆證明他已辜負承諾。

眾院十二日通過的NDAA，與共和黨上月主導通過的參議院版存在關鍵差異：參院版提供國防部七五○○億美元預算，也未對川普挪用軍事預算蓋墨西哥邊境牆或部署邊境兵力的權力設限。兩院須在未來幾個月協調出折衷版本NDAA並表決，之後得再由川普簽署方能生效。兩黨下半年激烈角力因此已可預期。

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