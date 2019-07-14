巴西總統子駐美遭疑 自虧在美煎過漢堡

2019-07-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在巴西總統波索納羅（Jair Bolsonaro）表示有意提名卅五歲的三子、國會議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）出任駐美大使一職後，各界質疑有任人唯親之嫌，而愛德華多是否具備資格也引發熱議。愛德華多十二日出面自薦，除了笑稱自己曾在美國打工「煎漢堡」外，也強調自身經歷足以勝任這項外交大任。

波索納羅十一日表示，考慮提名愛德華多出任駐美大使，並強調兒子「會說英語和西語，曾造訪許多國家，也熟識美國總統川普的孩子」，資格不在話下，對華府也是很棒的消息。然而，參院反對黨領袖羅德里格斯（Randolfe Rodrigues）批評總統想把政府延伸到自家，是「巴西外交史上前所未見」，參院不會支持。更有議員斥責此舉「不道德」，會在國際上出糗。

面對外界質疑，愛德華多十二日表示，自己曾因一項學生打工交換計畫，在寒冷的緬因州及科羅拉多州山上煎漢堡。兩年前一段YouTube影片顯示，愛德華多曾在美國連鎖速食店「大力水手炸雞」打工，時間為二○○四至○五年。更重要的是，愛德華多強調，他是現任眾院外交關係委員會主席，且他十二日與外交部長艾拉烏喬（Ernesto Araujo）會面後，對方也支持這項任命。

愛德華多與美國政界極右派關係密切，前川普策士巴農對其可能駐美讚譽有加。愛德華多時常陪同波索納羅出席國際場合，包括上月G20峰會及三月訪美會見川普。據報導，愛德華多三月訪華府時，曾指非法住在美國的巴西人「令我們難堪」；當時還曾戴上寫有「川普2020」及「讓巴西再次偉大」字樣的棒球帽，在國內引發不滿。

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