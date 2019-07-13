Google語音助理 包商竟能監聽

2019-07-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕網路巨擘Google於十一日坦承，其承包商可以定期聽取和檢查Google人工智慧（ＡＩ）系統「Google語音助理」（Google Assistant）的使用者對該系統所講的話的錄音。在比利時廣播電台「VRT NWS」取得一千多筆外流的荷蘭語聲音片段，而且其中含有敏感的個資與私人談話後，Google產品經理蒙西斯（David Monsees）在部落格上承認此事，但他辯稱，這是為了有助Google更了解那些語言的模式以及口音腔調。

這些錄音來自用戶透過Google語音助理，向手機或「Google智慧音箱」（Google Home）之類的智慧型喇叭所下的指令。蒙西斯聲稱，Google語音助理記錄用戶留下的聲音和音頻，好改善Google的語音辨識能力，Google與全球的包商則合作分析這些錄音，且負責檢視的語言專家被要求勿記錄他們聽到的背景對話。但Google的服務條款中，並未寫明會有人去檢查這些錄音，只提到相關資料數據可能被分析，以助該公司提升其服務或創造新特色。

然而，VRT NWS的記者卻在其中部分錄音聽到住家地址，也能循線追蹤到說話的人，甚至指名道姓地討論孫子的近況、自己的愛情生活、感嘆自己的小孩轉眼間就長大了。其中一五三筆對話也不是用戶使用Google語音助理時所錄，而是「偶然」錄到。Google語音助理以為用戶正對著它講話，但其實不是，而是錯誤的錄音或將背景噪音錄下。

Google錄音其實預設的是關閉，但使用者說了提示語後，例如「Ok, Google」等字句，就會自動開始錄音，為獲得個人化的特色，用戶也會將其開啟。前述逾千筆錄音，恐違反去年生效的歐盟「一般資料保護規範」。

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