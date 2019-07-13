探勘油氣 中越南海重裝對峙

2019-07-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國再為南海石油與越南針鋒相對！根據中國「船訊網」，中國勘探船「海洋地質八號」三日在兩艘武裝海警船護衛下，進入越南派兵駐守的南沙群島最西側陸地淺灘萬安灘探勘油氣，引來越方四艘海警船緊急趕赴，雙方重裝對峙，周邊海域十一日一度驚見十餘艘船。

中、越國防部長五月才談定，將透過協商解決海洋爭議。香港《南華早報》認為，中國二○一四年出動「海洋石油九八一」鑽井平台在西沙群島探勘油氣所引爆的越南反中情緒，恐因此事再度點燃怒火，進一步形成兩國五年來最嚴重衝突。但「海洋地質八號」十二日已確認返回中國廣東周邊海域，中、越雙方目前對整件事也隻字未提。

不過，官方的越南通訊社十一日報導，越南總理阮春福當天曾前往越南海警司令部，慰問在越南各海域執行護航任務的官兵，建議主動發現、及時制止所有侵犯越南海洋島嶼的活動，共同落實維護越南海洋島嶼和大陸棚的任務。

我國、越南和中國皆主張擁有萬安灘主權。中國國家海洋石油公司在一九九二年與美國克瑞史東能源公司簽約探勘當地周邊水域油藏，中國開發南海石油資源的計畫就此展開，引發越南數度抗議。

九四年，該公司租用中國科學院南海海洋研究所「實驗二號」調查船進入「萬安北二一合同區」時，即遭遇越南阻撓，最後無功而返回到廣州。

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