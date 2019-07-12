3度顫抖被拍到 梅克爾坐迎丹麥總理

2019-07-12

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國總理梅克爾十一日在柏林歡迎丹麥總理到訪，在儀式部分階段罕見地坐著，據稱這是按照她的要求而變更形式。前一天，梅克爾才在另一場迎接外國元首的儀式中，再度出現身體不自主顫抖的現象，這是她自六月十八日、二十七日後，近一個月內第三次出現相同狀況。但梅克爾強調，「我很好，不用擔心我」。

梅克爾十一日歡迎丹麥女總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）時，先站著迎接佛瑞德里克森抵達，然後在軍禮致意、演奏國歌階段，一改站立的慣例，與佛瑞德里克森一起坐著，之後步行檢閱部隊，全程並未出現顫抖。隨後在共同記者會上，梅克爾再度被問到健康問題，她表示「我知道我的職責，我就我的健康狀況採取適當作為」，「於私，保持健康也關係到我個人重大利益，我會照顧自己的健康」；她還開玩笑說，「人都會老」。

前一天，梅克爾在歡迎芬蘭總理李納（Antti Rinne）的儀式上，手和腳不自主顫抖，但程度不如首次發作時嚴重。約一小時後，她依照行程出席記者會，被問到這個問題，她說「我沒事，如我不久前所說，我還處於之前顫抖發作後的消化階段，這階段顯然還沒結束，不過有進展，我要與它共處一陣子。但是我很好，不用擔心我」。她並未談及是否接獲任何醫療建議。

梅克爾一再出現前述症狀，令外界更加質疑她的健康狀況。醫界專家表示，許多原因都可能造成顫抖，包括脫水、太緊張，或咖啡喝太多，但也可能是腦損傷等嚴重疾病的徵兆。德國媒體認為，梅克爾必須說明自己的健康狀況，才有利於遏止傳言。南德日報說，梅克爾擔心民眾質疑她的體力和能力，尤其是若她承認已因此接受檢查，代表她自己也有所質疑，但她應說清楚是否已接受檢查，才能證明她認真看待自己的健康。

梅克爾下週即將滿六十五歲，她以嚴謹的工作紀律聞名，且能深究細節，常在歐盟峰會討論複雜議題開會到深夜時，撐得比其他領導人還久。她在二○一六年十一月宣布爭取第四個總理任期時，曾說過一句耐人尋味的話：「這個決定不只是為了一場選戰，而是關於未來四年…如果健康狀況允許的話」。

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