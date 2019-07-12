伊朗又劫油輪 英艦及時嚇退

2019-07-12

ＣＮＮ：「5艘」革命衛隊船舶被驅離

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國政府十一日指稱，三艘伊朗軍方船舶十日在波斯灣的荷姆茲海峽「違反國際法」，企圖「阻礙」英國一艘名為「遺產號」（Heritage）的油輪通過，但在英國軍艦「蒙特羅斯號」（HMS Montrose）給予警告後，這三艘船隻便駛離。英方呼籲伊方應「舒緩地區內的（緊張）情勢」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）最初引述兩名美國官員報導，「五艘」伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（ＩＲＧＣ）的船舶靠近並試圖奪佔遺產號，但被一艘英軍護衛艦驅離。伊方船隻當時勒令遺產號改變航向，停在附近的伊朗領海，一架美方飛機在頭頂上，對這起事件進行錄影。

遺產號為英國能源巨擘「英國石油公司」（ＢＰ）所有，懸掛英屬「曼島」（Isle of Man）旗幟。一名英國國防部消息人士說，伊方船隻疑似試圖使遺產號從國際水域改道至伊朗水域。該消息人士還說，配備三十公釐機砲的蒙特羅斯號，專門用於驅離小船，在遺產號的後方護航，並將其甲板上的機砲對準伊方船隻，發出口頭警告要求它們後退，最後它們也照做。

對此，ＩＲＧＣ在聲明中反駁說，過去二十四小時內，其「與任何外國船隻並未出現對峙，包括英國的」。伊朗外長查瑞夫亦駁斥英方前述說法「不值一文」。

這起事件發生在美國總統川普十日宣稱，為遏止伊朗的核子活動及其在該地區的行為，美國將很快加大對伊朗的制裁力道，以及英軍海軍陸戰隊四日在英屬直布羅陀外海登上伊朗油輪「Grace1號」，並以涉嫌違反歐盟制裁，將石油運往敘利亞而加以扣押。對此，伊軍參謀總長巴格瑞已揚言，伊軍將不會「默不作聲」。

美擬組軍事聯盟 守衛波灣

另一方面，美國為抗衡伊朗，有意在兩週內和若干盟邦合組軍事聯盟，在荷姆茲海峽與扼紅海咽喉的曼德海峽（Bab el-Mandeb）遂行自由航行。日本共同社報導，日本政府對此態度十分審慎，因為依照日本現行法規，自衛隊參與海外軍事活動受到嚴格約束。

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