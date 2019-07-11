陰道益菌濃度 影響卵巢癌

2019-07-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕女性的「ＢＲＣＡ１」基因發生突變，不僅與罹患可遺傳性乳癌、卵巢癌強烈相關，英國倫敦大學學院（ＵＣＬ）最新研究指出，這類人士陰道內的乳酸桿菌濃度也偏低，與卵巢癌確診的女性相仿，且在年輕女性身上尤其明顯。這是科學界首度證明，具ＢＲＣＡ１基因變異的女性之陰道，存在著微生物群系改變現象，也說明了陰道內乳酸桿菌濃度與罹患卵巢癌風險存在相關性。

ＵＣＬ婦癌教授韋德施文特（Martin Widschwendter）與同僚，在英國政府「經期衛生用品稅」、歐洲聯盟及打擊婦癌的英國慈善組織「夏娃呼籲」（Eve Appeal）贊助下，根據二○一六年一月至一八年七月由德國、義大利、捷克和英國共五八○位婦女子宮頸及陰道採得的樣本，提出這項結論，九日登上醫學期刊《刺胳針腫瘤學》（Lancet Oncology）。他們的研究對象年齡介於十八至八十七歲，包括卵巢癌確診者一七六人；體內ＢＲＣＡ１基因具有遺傳性變異者一○九人，她們終其一生罹患卵巢癌的風險偏高；另二九五人為對照組，不存在這類基因變異或卵巢癌。

結果發現，六成的卵巢癌確診受試者，陰道乳酸桿菌占不到陰道微生物一半；ＢＲＣＡ１基因存在變異的年輕女性，陰道乳酸桿菌更是少了將近三倍，卅歲以下者，有超過四分之一出現陰道乳酸桿菌偏少現象，五十歲以下者亦明顯偏低。相較之下，罹癌風險偏低的女性，陰道生態多由有助下體維持酸性狀態、防止致病菌滋長的乳酸桿菌主宰；不存在ＢＲＣＡ１基因變異的年輕女子，陰道乳酸桿菌也無減少跡象。

目前不清楚陰道內乳酸桿菌濃度與罹患卵巢癌風險之間的關聯機制。若未來進一步釐清，改變陰道生態系將有望成為降低卵巢癌風險的重要指南；但專家目前尚未證實這點，需要進一步研究。

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