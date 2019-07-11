美富豪裴洛89歲辭世 總統夢未竟

2019-07-11

〔編譯張沛元／綜合報導〕曾兩度參選總統、所掀起反主流政治風潮在多年後間接促成另一名富豪川普入主白宮的美國富豪兼慈善家裴洛（H. Ross Perot），九日因白血病辭世，享壽八十九歲；裴洛曾與前總統老布希爭奪總統寶座，老布希的長子、同為德州人的前總統布希，盛讚裴洛是堅定的愛國者。同日，美國富豪、前避險基金投資家斯特爾（Tom Steyer），宣布參選總統。

白手起家並致富的裴洛，曾經歷美國經濟大蕭條，幼時曾騎馬送報，畢業於海軍學院並進入海軍服役，退伍後，在國際商業機器公司（ＩＢＭ）擔任業務，最後自創提供資訊科技設備與服務的「電子數據系統」（Electronic Data Systems, EDS）。但裴洛從商多年最為人津津樂道的事蹟，並非業務銷售，而是在一九六九年出資派遣兩架載滿食物的飛機，前往東南亞企圖協助被關在北越的美國人，以及在七九年出資僱用私人突擊隊，營救在伊朗身陷囹圄的兩名EDS員工，後者後來還被寫成書與拍成電影。

美百年來得票最多的第三黨候選人

裴洛首度展現對政治感興趣，是在一九八○年代批評美國政府罔顧在越戰後失蹤或被俘的美軍；一九九二年，裴洛以獨立人士之姿參選總統，儘管期間曾一度退選，但最後還是拿下近十九％的普選票，為美國自一九一二年以來，得票最多的第三黨候選人，更被視為瓜分尋求連任的已故前總統老布希選票、協助民主黨總統候選人柯林頓勝出的關鍵。

裴洛四年後捲土重來，以改革黨候選人身分再度問鼎白宮，但成績大不如前，最後柯林頓連任成功。九三年，裴洛與時任副總統高爾在電視上就北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）公開辯論；廿多年後，裴洛的堅定反ＮＡＦＴＡ立場，在共和黨總統川普身上獲得共鳴，川普不但斥ＮＡＦＴＡ是最糟的貿易協議，還要在美墨邊境築牆。

身家16億美元 斯特爾宣布參選總統

此外，六十二歲、身價高達十六億美元的斯特爾推翻一月初的不問鼎白宮說法，宣布參選總統。據了解，力主彈劾川普的斯特爾在受訪時表示，他很快就會展開競選活動。紐約時報暗示，身價不菲的政治素人、喜歡引發爭議、財力驚人、缺乏治理經驗，以及不假思索就決定選總統等特色，讓斯特爾有如二○二○年民主黨版的川普。

目前爭取代表民主黨問鼎白宮的參選人達廿四人，九日已確定第三場黨內初選辯論將於九月十二日、十三日在德州休士頓舉行；至於第二場則是七月底在底特律舉行。

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