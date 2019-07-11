推特治國 川普封鎖批評者被判違憲

2019-07-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普素以「推特治國」著稱，經常推文發表政見、砲轟政治對手、甚至封鎖批評他的網友，但美國聯邦上訴法院九日裁定，川普的推特帳號屬於「公共論壇」，基於美國憲法第一修正案對言論自由的保障，其封鎖批評者的行為違憲。對此裁定，美國司法部表示失望，將研究是否上訴。

紐約聯邦第二巡迴上訴法院三名法官一致裁定，川普的行徑違反憲法第一修正案。法官帕克（Barrington D. Parker）在裁決書寫道：「憲法第一修正案不允許利用社交媒體帳號達成官方目的的公職人員，因為有人表達不同的觀點，就將其在網路上的公開言論屏蔽在外。」紐約時報指出，此一裁決可能對十八世紀制定的第一修正案如何適用於社交媒體時代，產生更廣泛的影響。

二○一七年，哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）代表七名人士提告，指控川普不當封鎖表達政治異議、批評其推特的留言，其中一名原告巴克沃特爾（Rebecca Buckwalter）曾留言諷刺：「持平而論，你沒有贏得白宮，是俄羅斯替你贏的。」

白宮是在二○一八年五月，紐約聯邦地方法院法官裁決，川普在推特封鎖批評者的行徑屬於「觀點歧視」，違反憲法第一修正案保障異議人士權利的規定後，解除了部份原告的封鎖，但向上訴法院提出上訴。

川普的法律團隊主張，川普的推特帳號僅為「私人」之用，因此他有權利基於任何理由封鎖任何人，包括批評、嘲諷及惹惱他的人士。另外，美國司法部律師也認為，川普的推特為「個人」帳號，在他上任前創建，是他本人而非他人進行封鎖，因此並未違憲。

川普帳號屬「公共論壇」

然而，帕克在裁決書上寫道，川普自上任後，持續使用其推特帳號，作為政府及行政推廣的重要工具。基於這些理由，法官們斷定川普的推特帳號屬於「公共」、而非「私人」性質，因此上訴法院認同去年的聯邦法院裁決。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法