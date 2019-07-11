抗爭便利貼撕一貼十 香港處處藍儂牆

2019-07-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港民間「反送中運動」熱潮未減，金鐘、旺角、大埔墟、九龍灣、荃灣、新界黃大仙區及沙田區等地，近日持續有民眾自發性設置「藍儂牆」（港稱連儂牆，Lennon Wall），利用彩色便利貼在街頭巷尾抒發己見，常見便箋內容包括「香港撐住、香港加油、守護香港、五大訴求、林鄭下台」等；此舉已讓便利貼成為雨傘、口罩、安全帽以外的抗爭新利器。

香港媒體報導，港警十日凌晨零時三十分許，突襲破壞港鐵大埔墟站附近的「藍儂隧道」留言，許多民眾獲悉後，隨即前往「修補」藍儂牆；亦有民眾自發性輪班保護牆面留言。

當局十日指稱，警方獲報該隧道內違法張貼個別警員相片、名字、住址等身分資料，故前往撕除涉及違法公開個人隱私的張貼物，但過程中並未撕毀其他紙條。

根據目擊者拍攝的畫面，近百名配備警棍、警盾的港警，十日凌晨高度戒備的大動作進入隧道內數十分鐘，撕除所有涉及違法公開員警個資的張貼物，其中包括一名在七日旺角清場期間，言語挑釁民眾的「隻揪」（單挑）男警個資。隧道內原本貼有「隻揪」男警肖像及個資的位置，隨後已被貼上香港特首林鄭月娥的肖像，旁邊則仍是原先張貼的、寫有「不知所謂、大埔之恥」的便箋。

一名自發性參與「守護藍儂牆」行動的民眾指出，藍儂牆擁有真正的影響力，牆面上張貼的觀點可以被人們看見，而相關內容能夠影響許多不支持抗爭者的想法；「反送中藍儂牆」目前已遍布香港十八個行政區的街牆，儘管政府部門依法可派人清除張貼於公共牆面的紙條，民眾仍積極藉由「撕一貼十」行動反制。

藍儂牆遍布港18行政區

香港「藍儂牆」最早出現在二○一四年「雨傘運動」期間，民眾當時藉此表達對真普選、民主、自由的意見；其後，每逢香港爆發大型反政府活動時，主辦方大多會在抗爭地點設立「藍儂牆」，供民眾表達看法。源於一九八○年代捷克首都布拉格反共產政權運動的「藍儂牆」，也具有反戰、追求和平的文化象徵。

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