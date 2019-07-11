封鎖財經新聞 中國強插股網媒

2019-07-11

勒令整改 《華爾街見聞》網站及APP停擺

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港《南華早報》十日報導，中國網路管理機構「中國國家互聯網信息辦公室」（網信辦），正在擬定針對上海阿牛信息科技有限公司（上海阿牛）的「特殊管理股」制度，以影響該公司決策，可能藉由入股上海阿牛旗下的財經媒體《華爾街見聞》取得管控權。《華爾街見聞》上月十日已遭網信辦勒令整改（整頓與改革），網站及應用程式（APP）皆停止提供服務至今。報導分析，北京政府正在試圖透過入股民營財經媒體，收緊對貿易、財經和企業等敏感議題的管控。

藉特殊管理股干預營運

《華爾街見聞》直接翻譯、編輯境外媒體報導，向讀者免費提供金融、財經和貿易相關新聞；知情人士透露，《華爾街見聞》此前翻譯彭博等美國媒體報導的美中貿易戰進程，傳播許多影響中國股票市場的負面資訊，做法無異於架空北京對境外媒體的審查，故遭到網信辦勒令整改，並成為當局的重點管控對象。

報導指出，中國自二○一五年起，積極透過「特殊管理股」制度，介入中國網路媒體的營運，以加強管控境內網路內容；透過該制度，中國監管部門將能取得較持股比例更高的「超級投票權」，甚至進入董事會，直接參與營運。

由於中國仍對媒體實施嚴格管控，每當政府機構尋求入股民營媒體時，都會引發觀察人士對媒體編採獨立和自由的擔憂。此前，北京政府獨資成立的北京市文化投資發展集團在二○一七年入股新聞內容整合平台「一點資訊」，僅持有一．一六％股權，便取得對媒體編務的否決權。

中國財經媒體《華爾街見聞》遭到網信辦勒令整改的時間點，正值北京當局加強管控商業資訊流通，以緩解美中貿易戰可能帶來的政治影響之際。今年二月發布的一份研究顯示，中國政府去年在通訊軟體微信（WeChat）大舉嚴審美中貿易戰相關言論。

去年美中貿易角力持續升溫期間，北京也曾明令網路新聞媒體刪除「唱衰中國經濟」的讀者留言與評論，並明確列出六個必須「管控」的經濟議題，全面防堵美中貿易戰可能造成的民眾恐慌，避免中國經濟情勢陷入混亂。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法