香港掀反紅媒浪潮// 廠商撤TVB廣告 港人按讚

2019-07-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港「反送中」運動爆發警民衝突期間，多家親中媒體被指控報導偏袒警方，引發網友發起「抵制紅色媒體」行動，首波鎖定香港最大電視台「電視廣播有限公司」（TVB，又稱無線電視），要求廠商撤廣告，否則拒買商品。日本飲料商「寶礦力水得」率先響應，必勝客（Pizza Hut）、Cigna信諾環球保險公司及「活色生香」保險套等，也傳出短期內不會在TVB刊登廣告。

寶礦力率先響應 必勝客等跟進

香港網友在網路社群平台LIHKG（連登）討論區宣告，抵制TVB行動已進入第二波，尚未回應撤銷TVB廣告訴求的廠商，將被列為抵制目標。對此，中國網友也串連反制，約數千人留言灌爆寶礦力的中國官方微博，指控該公司支持港獨，應滾出中國市場。中國偶像團體GNZ48經紀公司、廣州絲芭文化傳媒集團也宣布，即日起該公司及旗下藝人取消與寶礦力的所有合作。

反送中衝突 TVB被指偏袒警方

香港媒體報導，「反送中」民眾六月九日抗議期間，在立法會外與警方爆發流血衝突，隨後TVB新聞部員工接獲上級指示，要求將所有「破壞警方形象」的片段剪掉。在六月底的抗爭中，曾有民眾怒罵TVB「出賣港人」，並擋住該台攝影機，阻止記者工作。但TVB助理總經理袁志偉否認指控。

寶礦力透過臉書回應，上週已決定撤回該公司在TVB播出的所有廣告，並主動要求TVB儘早回應社會關注。寶礦力總公司、日本大塚製藥也證實，香港分公司經過討論，基於商業考量決定撤回TVB廣告。大批網友留言稱其為「良心企業」，並附上大量購買寶礦力飲料的照片，近日貼文按讚數也暴增數十倍。

挺良心企業 網友號召大力購買

據香港記者協會報告，香港廿六家主流媒體有九家已被「染紅」，佔總數約三十五％，包括TVB、永升（亞洲）、南華早報、大公報、文匯報、香港商報、成報及鳳凰衛視等，逾八十五％主流媒體老闆或新聞部主管均為親北京或港府人士。

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