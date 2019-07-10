批川普「笨拙無能」 大使密電掀美英外交風暴

2019-07-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）私下批評美國當局「笨拙、無能」的外交備忘錄七日外洩，英國政府緊急就「機密文書外洩」向美國致歉，但仍引發美國總統川普不滿。川普八日連發「推特」怒嗆英國當局，揚言「我們不會再和他（達洛許）打交道」，還批評英國首相梅伊和她的代表「真是一團糟」，直指「好在英國很快就將有新首相」。

川普九日再度連發推文批評梅伊和達洛許，強調「我告訴過梅伊該怎麼達成英國脫歐協議，但她堅持用她愚蠢的方式去談判，結果一事無成。真是一場災難」。川普也形容達洛許是「瘋癲」的大使，表示自己雖然不認識達洛許，但已耳聞這名外交官是個「傲慢的白癡」。達洛許原訂八日與美國財政部長努勤在一場晚宴上會面，但白宮臨時取消邀請達洛許。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，倘若川普出手孤立達洛許，達洛許很可能無法繼續在華盛頓執行外交任務；川普此舉旨在詔告天下「川普說了算」，只要是與川普站在不同陣線的外交官，不只針對英國，都將難以獲得準確的外交資訊與內部情報；由於英國脫離歐盟後勢必要與美國維持更密切的貿易關係，川普此舉也將讓「修復美英外交關係」成為英國新任首相的首要任務。

有望成為英國新任首相的英國外交大臣韓特八日告訴英國《太陽報》，外洩的達洛許外交備忘錄所述內容係「個人觀點」，當局已著手調查該起機密文書外洩事件是否涉及駭客行為，是否有外國敵對勢力企圖藉此破壞美國與英國的關係。韓特正在參與英國保守黨黨魁選舉，他的競選對手是前外交大臣、曾任倫敦市長的強森，選舉結果預計本月二十三日揭曉。

英國政府八日表態，達洛許會繼續履行大使職責，「首相（梅伊）持續全力支持達洛許」，強調「英國與美國源遠流長的特殊關係將繼續存在」，英國當局對該起機密文書外洩事件深表遺憾，並將持續追查外洩機密文書的元凶。而正在華府訪問的英國國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）預計九日會晤川普的長女、白宮資深顧問伊凡卡，佛克斯也將就此事向伊凡卡當面致歉。

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