粵港澳大灣區倡建社會信用體系》港府澄清：香港絕不會實施

2019-07-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕在香港「反送中」爭議引爆一波波大規模抗爭行動之際，中國廣東省政府五日發佈關於「粵港澳大灣區」建設的計畫和發展綱要，顯示中方二○二○年前將在香港、澳門等地建立「社會信用評分」制度與體系，隨即引發輿論關切。港府九日發佈新聞稿澄清，聲稱廣東省印發《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計畫（二○一八至二○二○年）》，其中包括在廣東省加快「社會信用體系」建設，但該計畫只適用於廣東省，港府不會在香港施行「社會信用體系」。

前述兩份文件的內容顯示，中國計畫在二○一八至二○二○年的三年內，在包括香港、澳門在內的粵港澳大灣區全面建立「社會信用評分」制度與體系，並將此舉視為「推動一國兩制事業發展的新實踐」的「重大國家戰略」。文件載明，除了將研究制定廣東省社會信用條例，以建立包括信用資訊的蒐集和共享機制、「紅黑名單」和信用聯合獎懲制度外，也將推動與港澳之間的信用資訊共享、信用評價標準的接軌、信用產品互認、信用服務機構資質互認等合作。

根據中國國家公共信用信息中心「信用中國」官網，在「各地的地方信用網站」網頁，條列香港、澳門、台灣，但三地的標題後並沒有附上網站連結。

評分未達標 不能買火車票、貸款

中國自二○一四年開始逐步建設評分與監控機制不透明的「社會信用體系」，評鑑分數未達標準的民眾，會面臨無法貸款、無法購買機票或火車票等諸多限制；該體系也被視為中國當局變相限制人民言論自由的工具。據稱中國政府限制被列入信用黑名單的民眾搭乘交通工具，截至去年已禁止至少一千多萬人搭乘飛機、四百多萬人不得搭乘高鐵。

另一方面，路透九日獨家報導，香港「六一二金鐘警民衝突」隔日，美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）上月十三日受邀訪問中國人民解放軍駐香港總部，與解放軍駐港部隊司令員陳道祥會面，陳道祥當時主動表示，「解放軍不會違反不干涉香港事務的原則」，明確表態中國軍方不會干涉香港事務。

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