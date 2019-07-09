希臘大選 右翼黨重返執政

2019-07-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕希臘七日舉行國會大選，三百個議席全數改選。執政的「極左派聯盟」（Syriza）得票率三十一．五％，贏得八十六席；在野的右翼「新民主黨」得票率三十九．八％，贏得過半席次的一五八席，重返執政。出乎意料的是，原本手握二十一議席的第三大黨、具有新納粹主義色彩的極右翼「金色黎明黨」，得票率因未達三％門檻，未取得任何議席，堪稱最大輸家。

極左派聯盟領袖、現任總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）七日晚間承認敗選，成為左翼勢力在歐洲政壇持續衰退的最新例證。新民主黨黨魁米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在首都雅典發表勝選演說時指出，選舉結果顯示民眾渴望變革，他將致力於深化改革，推動希臘經濟進一步復甦，帶領希臘「昂首闊步」進入「就業、安全與成長」的後紓困時期，「痛苦的循環已然結束」，他必將使希臘「再次揚眉吐氣」。

米佐塔基斯八日隨即獲得總統帕夫洛波洛斯（Prokopis Pavlopoulos）授權組閣，並宣誓就任總理。國會預定二十一日對新政府進行信任投票。七日的「希臘議會」選舉原定今年十月舉行，但因極左派聯盟此前在歐洲議會選舉、希臘地方選舉遭受重創，故提前舉行大選。

七日的國會大選，是希臘去年八月正式退出紓困計畫後的首次大選，也是希臘自一九二八年以來，首度在仲夏舉行大選。受到炎熱天氣影響，七日的投票率僅約五十七％。開票結果顯示，國會第三大黨為得票率七．九％、贏得二十二席的「爭取變革運動黨」，其後則為希臘共產黨的十五席（得票率五．四％）、極右翼民族主義政黨「希臘方案黨」的十席（得票率三．八％）、反撙節政黨「歐洲現實不服從陣線」（MeRA25）的九席（得票率三．五％）。

新總理出身政治世家

現年五十一歲的米佐塔基斯畢業於美國哈佛大學，曾在麥肯錫公司（McKinsey & Company）擔任顧問，育有三名子女。他出生雅典政治世家，其父康斯坦丁（Constantine Mitsotakis）是希臘任職最久的議員之一，並曾在一九九○年至九三年出任總理；其姊巴可楊尼斯（Dora Bakoyannis）是雅典首位女市長；外甥柯斯達茲（Costas Bakoyannis）今年五月甫當選雅典市長。希臘政壇當前的重要職務，皆由米佐塔基斯一家主宰，凌駕希臘歷史氏族巴本德里歐（Papandreou）與卡拉曼里斯（Karamanlis）。

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