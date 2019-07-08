南韓9處儒家書院 聯合國列為文化遺產

2019-07-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕第四十三屆聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會，五日起陸續公布獲選為世界遺產（World Heritage Site）名單，包括日本的百舌鳥及古市古墳群、南韓九間儒家書院、冰島的瓦特納冰川國家公園、緬甸的蒲甘古城（Bagan），以及伊拉克的古文明巴比倫遺址等，都被列為世界文化遺產。南韓書院在二○一五年提出申請時曾遭駁回，原因是缺乏明顯特色，更被中國網友譏諷為「搶劫行為」。

南韓儒家書院是朝鮮王朝期間（一三九二至一九一○年）的產物，在深受儒家文化薰陶下，建立民間書院，成為貴族及地方仕紳談論國家、社會議題的主要場所。一五年，南韓首次將儒家書院申請世遺時，曾遭UNESCO諮詢機構「國際文化紀念物與歷史場所委員會」（ICOMOS）駁回，理由是相較於中國和日本的儒家書院，南韓書院並無明顯特色。一八年一月，南韓根據審查建議做出修正後，再次提出申請。

為此，中國網友曾批評南韓文化剽竊，一再將孔子、端午節等中國文化遺產歸為己有。中國媒體及學者感嘆，書院文化源於中國，南韓儒家書院出現時間比中國晚了數百年，竟想搶先獲得世界認可。但也有民眾認為，中國樂山大佛也是聯合國自然及文化雙遺產，但中國並非佛教發源地，南韓申遺並無不妥。

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