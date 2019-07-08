英外交便箋外洩 批川普笨拙、無能

2019-07-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國《週日郵報》（Mail on Sunday）六日引述外洩的機密外交便箋報導，二○一六年一月就任的英國駐美國大使達洛許（Kim Darroch），形容美國總統川普及其政府，「笨拙、無能」、「罕見地失能」；川普當總統恐「一敗塗地」、「灰頭土臉地下台」。不過，達洛許也戲謔地形容，川普可能「從火焰中存活下來，雖然接連受到重創，卻完好無損，像（好萊塢男星）阿諾史瓦辛格在（電影）『魔鬼終結者』中的最後一幕。」

駐美大使仍看好川普連任

英國外交部並未否認前述便箋的真實性，僅強調英國「駐華府的（外交）團隊，與白宮有著強健的關係」。據報導，便箋的日期自一七年到現在，據稱達洛許在其中一封電報中寫道，「我們（外館）不太相信，這個（川普）政府（今後）會在很大程度上變得更正常、較不失能、沒那麼不可預測、沒那麼多四分五裂的派系（內鬥），在外交上沒那麼愚笨不得體又無能。」

根據報導，這封電報中最尖銳的評論，則是達洛許形容川普「不牢靠」與「不稱職、力不勝任」。達洛許說，美國媒體廣泛報導，但遭川普駁斥為「假新聞」的白宮內部「惡鬥及混亂」，其實「大部分屬實」。而英國駐美大使館在川普六月訪問英國後，傳回倫敦的便箋中向倫敦示警，英國（在美國心目中）的「寵兒」地位或許不保，因為「（美國）仍舊是『美國（利益）優先』。」

達洛許還批評川普對伊朗的政策，指其做法引發各國擔憂將爆發軍事衝突，「沒有一貫性」、「雜亂無章」，短期內也將不太可能有一貫性，因為川普政府內部（意見）分歧。達洛許認為，川普以可能造成一五○名伊朗人死亡為由，取消對伊朗發動飛彈攻擊的說法「站不住腳」，更可能的原因是川普擔心，二○二○年美國總統大選的腳步接近，動武明顯違背他一六年的競選政見。

白宮尚未回應 美英關係受考驗

對此，英國外交部一名發言人只說，民眾會期待英國駐外大使將其對駐在國政情的坦率評估，提供給（外交）大臣；大使的觀點未必就是大臣或英國政府的看法。達洛許在川普一六年爆冷勝選前，便已派駐華府，是英國最富經驗的外交官之一。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，白宮雖尚未做出回應，但此事恐將考驗所謂的「美英特殊關係」。

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